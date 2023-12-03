Справді лякає: в озері помітили рибу з "людським обличчям" (фото)

Химерна на вигляд істота шокувала людей в інтернеті. Деякі з них порівнювали її навіть із Волдемортом із "Гаррі Поттера", інопланетянином і анімаційною рибою з фільму "Підводна братва".

У Китаї короп із моторошним людиноподібним обличчям налякав людей, коли кадри з твариною потрапили у 2019 році в соціальні мережі. Одна жінка сказала, що вона "перетворилася на фею". Про цю незвичайну історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Химерна на вигляд істота шокувала людей в інтернеті. Вона була у воді. В одному з озер Китаю була помічена досить незвичайна риба, у якої на обличчі були дуже дивні відмітини, через що можна було подумати, що у неї обличчя людини. Це дійсно налякало людей.

Відвідувач села, розташованого недалеко від міста Куньмін на півдні Китаю, зміг зняти моторошного коропа.

Ще у 2019 році кадри були опубліковані в китайській соціальній мережі Weibo. На них видно, як риба підпливає до краю озера і висовує голову над поверхнею води.

На голові мешканця озера були темні крапки, схожі на два ока, дві вертикальні лінії, що нагадують боки носа, і одна горизонтальна — на тому самому місці, де має бути рот.

"Риба перетворилася на фею", — сказала жінка, яка стояла поруч із водоймою.

Ще у 2019 році кадри було опубліковано в китайській соціальній мережі Weibo Фото: Weibo

Люди були налякані цим видовищем. Деякі з них порівнювали її навіть із Волдемортом із "Гаррі Поттера", інопланетянином і анімаційною рибою з фільму "Підводна братва" 2004 року. Пізніше відео опублікувала у Twitter (зараз X), де воно налякало ще більше людей по всьому світу.

"Святі угодники", "Я зараз просто в шоці", "Хто наважиться це з'їсти?", "Це страшно", — писали люди в коментарях під відео.

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