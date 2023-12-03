Помилилися адресою: жінці, чий будинок випадково знесли, надходять повідомлення про штрафи

На початку жовтня будівельна компанія випадково зруйнувала будинок Сьюзан Годжсон. Тепер жінка може отримати не один штраф за залишене на ділянці сміття.

У США жінка з Атланти, яка повернулася з відпустки й виявила, що старий будинок на її ділянці знесено без її дозволу, зіткнулася з новими проблемами. Про це пише FOX News.

На початку жовтня будівельна компанія випадково зруйнувала будинок Сьюзан Годжсон.

Нещодавно жінка відвідала ділянку і виявила повідомлення від міської влади Атланти з погрозами виписати штрафи за безлад і за те, що не було оформлено належні дозволи на знесення будови.

"Я зверталася до всіх, про кого тільки могла подумати. Усі хочуть щось вирішити, але ніхто не хоче з'являтися", — каже Сьюзан Годжсон.

Ходжсон каже, що компанія, яка знесла будинок, заявила, що помилилася адресою. Ця історія потрапила в заголовки газет по всій країні, і деякі люди критикували жінку за те, що будинок був старий і перебував у непридатному стані.

"Я розумію, про що вони говорять. Я розумію, що будинок був забитий, і люди, ймовірно, хотіли б його знести. Це прекрасно, але в них не було дозволу на це. У цьому-то і проблема", — сказала Годжсон.

Однак навіть зруйноване житло може доставляти проблеми. На задньому дворі американки з'явилася табличка з попередженням.

"Там ішлося про те, що в мене є час до 16-го числа, щоб усе виправити, прибрати, зробити й отримати відповідні дозволи", — каже жінка.

Жінка може отримати не один штраф за залишене на ділянці сміття Фото: FOX News

Ходжсон каже, що вона намагалася зв'язатися з владою міста, щоб пояснити ситуацію.

"Дім — це було веселе місце. Ми завжди проводили тут час із користю. Це нагадування про чоловіка, який помер багато років тому. Це дуже важливо, тому що його більше немає, і нічого цього теж немає", — каже Годжсон.

Журналістам FOX News вдалося зв'язатися з Департаментом міського планування Атланти.

"Знесення будівлі без згоди або відома власника не належить до компетенції міста Атланти. Це вважається цивільною справою між власником нерухомості та передбачуваною відповідальною стороною", — заявили чиновники.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я витратила $600 тисяч на ремонт будинку, який більше їм не належить. Лорна та її чоловік Іан Тенісвуд вирішили купити будинок за 50 тисяч доларів у 2021 році після того, як суд з дрібних позовів ухвалив, що будівлю буде продано з аукціону для врегулювання платіжного спору.

Також стало відомо, що квартира жінки виявилася заражена небезпечною чорною цвіллю. Вона розповіла про те, як у її житлі з'явилася гниль через "просту помилку". Дівчина також розповіла, як її прибрати й уникнути її появи.