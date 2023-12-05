Схожий на циклопа: дитинча коня з одним оком спантеличило ветеринарів (фото)

Причина вроджених дефектів залишається невідомою. Ветеринари думають, що це могло бути генетичним захворюванням або впливом забруднень навколишнього середовища.

В Аргентині народилося незвичайне на вигляд лоша з одним ромбоподібним оком, яке розташоване по центру голови. Про це пише Daily Star.

На жаль, новонароджена тварина не вижила і, за словами джерела, через кілька хвилин після свого народження померла.

Лоша з'явилося на світ у невеликому селі, розташованому в муніципалітеті Сукре-ель-Діа на північному заході Аргентини. На фотографіях, розміщених у соціальних мережах, можна побачити величезне око в центрі чола і висунутий з рота гігантський язик.

Ветеринари думали, що тварина довго не проживе через проблеми з диханням, а деякі з них давали їй не більше кількох годин. Однак за непідтвердженою інформацією дитинча померло фактично одразу після народження.

Причина вроджених дефектів залишається невідомою. Ветеринари думають, що це могло бути генетичним захворюванням, впливом забруднень довкілля або хворобою, що призвела до неправильного розвитку ембріона в утробі матері.

Причина вроджених дефектів залишається невідомою Фото: Jam Press

Місцеві жителі тепер живуть у страху за інших тварин у цьому районі, побоюючись генетичних аномалій, оскільки добробут їхнього району залежить від сільського господарства і здоров'я худоби.

Видання зазначає, що в мережі тривають суперечки про точне місце народження лошати й про те, як ця подія могла вплинути на загальну ситуацію.

Згідно з даними Національного інституту охорони здоров'я США, вроджені дефекти розвитку становлять серйозну загрозу для худоби й часто пов'язані зі спадковими мутаціями.

Раніше Фокус повідомляв, що в США домашній вовк напав на тримісячне немовля. Співробітники служби порятунку змогли відтягнути дитину від тварини і доставити її до медичного закладу, але було вже пізно. У будинку перебували й інші діти.

Також стало відомо, що чоловік купив двох качок і всюди бере їх із собою. Марк Колайєр не уявляє собі життя без своїх пернатих друзів на прізвисько Дог і Голді. Вони слідують за ним всюди і живуть разом з ним на його човні.