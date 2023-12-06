"Чудовисько судного дня": чоловік побачив в океані істоту невідомого походження (відео)

Користувачі мережі порівнюють "таємничого монстра" з міфічним шотландським звіром.

Американський гуморист Гевін Кокс побачив дивну істоту, що плаває в океані неподалік від узбережжя. Чоловік зафіксував це на відео та опублікував у своїх соціальних мережах, зокрема в Instagram та TikTok.

"Хтось може пояснити, що це? Я знайшов Нессі", – йдеться в описі до ролика, який зібрав в TikTok понад 13 мільйонів переглядів з моменту публікації й збентежив користувачів.

Дехто з підписників чоловіка порівняв таємничу істоту з міфічним шотландським звіром – Лохнеським чудовиськом.

"Це воно, точно", "Це чудовисько судного дня! Але якщо серйозно, то нагадує гребінь хвилі", "Морський біолог тут! Це аляскинський бичачий хробак", "На перший погляд, це схоже на рибу-весло", – пишуть юзери під відео.

Чоловік побачив в океані істоту невідомого походження

До слова, аляскинський бичачий черв'як (англ. Alaskan Bull Worm) – це величезний черв'як, який вперше з'являється у мультфільмі про Спанч Боба (серія "Сенді, Спанч Боб і черв'як" та "Моя нога!").

Нагадаємо, раніше Фокус писав про таємничу істоту з довгим тулубом помаранчевого кольору, яку винесло на берег океану в шотландському Кейссі. Під час прогулянки її знайшов 36-річний місцевий житель Грег Дженкінсон і його син Тайлер.

Крім того, ми розповідали про британського 36-річного рибалку Келвін Марстон, котрий під час свого парубочого вечора в Таїланді спіймав найбільшого у світі коропа вагою 114 кілограмів.