Вагітна дружина мільйонера хоче Lamborghini за народження хлопчика (фото, відео)

Після пологів майбутня матір збирається витратити 125 тисяч доларів (4,6 млн грн) на послуги пластичних хірургів.

Дубайська домогосподарка та дружина мільйонера Лінда Андраде запросила у свого чоловіка суперкар Lamborghini за народження хлопчика або брендову сумочку Chanel, якщо на світ з’явиться дівчинка. Відповідне відео жінка опублікувала на своїй сторінці в TikTok з 866 тисячами підписників.

У новому ролику під назвою "Чого я очікую від свого чоловіка у період вагітності" Андраде відверто розповідає про плани на майбутнє. Насамперед вона планує влаштувати грандіозну вечірку з нагоди розкриття статі дитини на найвищому у світі хмарочосі Бурдж-Халіфа. На це, за її підрахунками, піде десь 50 тисяч доларів.

А вже після пологів майбутня матір збирається витратити 125 тисяч доларів (4,6 млн грн) на послуги найкращих пластичних хірургів, які допоможуть їй відновити втрачену ідеальну фігуру, щоб знову бути на висоті.

Вагітна Лінда Андраде з чоловіком-мільйонером Фото: tiktok.com/@lionlindaa Вагітна Лінда Андраде з чоловіком-мільйонером

Окрім того, дубайська домогосподарка поділилась, які саме презенти очікує отримати від коханого на знак вдячності за старання. Якщо народиться дівчинка, то це має бути срібляста сумочка Chanel з нової колекції, а за хлопчика запросила новий суперкар Lamborghini Urus. Його вартість оцінюється орієнтовно у 233 тисячі доларів (8,6 млн грн).

Вагітна Лінда Андраде з чоловіком-мільйонером Фото: tiktok.com/@lionlindaa Вагітна Лінда Андраде з чоловіком-мільйонером

Лінда каже, що на період вагітності збирається жити в новому особняку з щонайменше 10 спальнями для неї та дитини.

У коментарях під відео глядачі особливо слів не підбирають, іронізують та кепкують з блогерки.

Вагітна Лінда Андраде з чоловіком-мільйонером Фото: lionlindaa/Instagram

"Мені здається, що вона піклується про себе більше, ніж про майбутню дитину!", "Одяг дитині ви плануєте купувати?", "Виплатіть мій студентський борг, будь ласка", "Повністю згідна, не варто народжувати дитину, якщо тобі потім не компенсують пластичну операцію", "Гаразд, а де емоційний зв’язок, любов, підтримка, плече, щоб поплакати? Я не думаю, що це можна купити за гроші", "А їй нема чого плакати", – пишуть користувачі мережі.

Раніше Фокус писав про дружину мільйонера, яка поскаржилася на труднощі розкішного життя. Жінка стверджує, що їй дуже важко, адже у розкішного способу життя є і свої "мінуси". Зазвичай вона ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури з догляду за обличчям і шикарні вечері, але цього разу вирішила бути відвертою.

Крім того, ми розповідали про 16-річну королеву краси, яка вийшла заміж за 66-річного мільйонера, й знайшла що сказати критикам.