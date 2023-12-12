Пару з 25-річною різницею у віці називають батьком і дочкою через "однакову" зовнішність

Користувачі мережі переконані, що чоловік і жінка схожі, як дві краплі води.

Блогерка Алія регулярно ділиться зі своєю аудиторією подробицями особистого життя, розповідає про сімейні турботи, виховання дітей, а також стосунки з коханим, старшим за неї аж на 25 років. Через "однакову" зовнішність чоловіка часто називають її батьком, і жінка жартує над цим у TikTok.

На одному з останніх коротких відеозаписів жінка закликала підписників у жодному випадку не відмовлятися від кохання, бо, може таке бути, що ваша друга половинка ще й не народилася.

Алія опублікувала архівну фотографію свого коханого, датовану 1998 роком. На знімку зображений дорослий чоловік з елегантною зачіскою, одягнений у білу сорочку та класичний жилет.

"Це він у 1998 році", – підписала відео блогерка й поставила поруч спітнілий смайлик. На наступному кадрі вона продемонструвала себе ще немовлям у тому ж році.

Архівні фото подружжя Фото: tiktok.com/@_aaliyaak Архівні фото подружжя

Цікаво, що користувачів мережі здивувала не так велика різниця у віці, як зовнішня схожість чоловіка та дружини.

"Це не твій батько?", "По-моєму, у них однаковий ніс. Чи це тільки мені так здається?", "Та вони взагалі як дві каплі води", "Ви маєте чудовий вигляд", "Щаслива за тебе, сестро", – пишуть юзери під відео.

Алія зі своїм коханим Фото: tiktok.com/@_aaliyaak Алія зі своїм коханим

Аби розвіяти усі чутки та домисли, Алія показала на фото свого реального батька, який має значно старший вигляд у порівнянні з її чоловіком.

Алія з батьком Фото: tiktok.com/@_aaliyaak

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 46-річного Джейсон Епплтон з американської Флориди, який на 60 см вищий за свою дружину Крістен. Закоханих це особливо не турбує, але незнайомці часто витріщаються на них й загалом ставляться, як до туристичної пам’ятки. Жінка через звичку не одягає підборів, тож може дотягнутися лише до грудей свого двометрового коханого (його точний ріст 2,13 см).

Крім того, ми розповідали й про неприємні історії. В Іспанії 33-річний тореадор Хуан Ортега шокував родичів та друзів, не з'явившись на власне весілля. Чоловік зателефонував нареченій і сказав "ні", коли вона уже була повністю зібрана, а гості стояли перед храмом в очікуванні церемонії. Після скандалу жінка поїхала додому та видалила усі акаунти в соцмережах. Її рідні кажуть, що вона "морально знищена".