Китай вступить у війну і настане голод: розкрито новий прогноз Нострадамуса на 2024 рік

Відомому астрологу приписують передбачення приходу до влади Гітлера, терактів 11 вересня та навіть пандемію Covid-19.

Знаменитий французький астролог XVI століття Нострадамус зробив низку прогнозів на 2024 рік. Згідно з його текстом Les Propheties ("Пророцтва, 1555 р.), у прийдешньому році нас чекає глобальна війна, гуманітарна катастрофа та королівські заворушення, пише видання New York Post.

Нострадамус виклав своє бачення майбутнього у 942 поетичних віршах. І хоча його прогнози, м’яко кажучи, розпливчасті, астрологу приписують віщування приходу до влади Адольфа Гітлера, вбивства президента США Джона Кеннеді, терактів 11 вересня та навіть пандемію Covid-19.

Ось, що Нострадамус спрогнозував на 2024 рік:

Китай вступить у війну

Нострадамус передбачив "морські битви" і зауважив, що "червоний противник зблідне від страху, навіявши жаху у великому океані".

Дехто думає, що "червоний противник" – це Китай зі своїм червоним прапором. "Морська битва" натомість може стосуватися напруженості довкола Тайваню. До слова, саме Китай має найбільший військово-морський флот у світі.

Кліматична катастрофа

Кліматична криза стала очевидною в останні роки. Значно зросла кількість посух та лісових пожеж, температура повітря на планеті невпинно підіймається. Нострадамус пише, що буде тільки гірше.

"Суха земля стане ще сухішою, а потім будуть великі повені. Прийде великий голод, викликаний хвилею чуми", – написав він.

Падіння короля

В одному з уривків його тексту йдеться про те, що "король островів" буде вигнаний силою: "Буде помазаний новий король, котрий на довгий час утихомирить землю". Можна припустити, що Нострадамус мав на увазі короля Карла III.

Нострадамус виклав своє бачення майбутнього у 942 віршах Фото: Pinterest

До речі, найстрашніші прогнози Нострадамуса на 2023 рік ще так і не справдилися, а рік уже добігає кінця. Пророк передбачив прихід антихриста, а також повномасштабну Третю світову війну.

Раніше Фокус повідомляв, що Нострадамус передбачив смертоносну спеку в Європі у 2023 році.