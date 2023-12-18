Відчула себе зіркою: п'яна росіянка вилізла на верхівку ялинки в центрі міста (відео)

Невідомий очевидець, що знімав усе на відео, лише спостерігав й нецензурно лаявся.

У місті Геленджик, що у РФ, росіянка в стані алкогольного сп’яніння вилізла на верхівку 20-метрової новорічної ялинки у центрі міста. Місцеві Telegram-канали пишуть, що курйозний випадок трапився увечері в неділю, 17 грудня.

На опублікованому відео показано, як відчайдушна жінка видирається по ялинці, а її подруга знизу просить, щоб там була обережнішою і міцно трималася за стовбур. Невідомий очевидець, котрий знімав усе на відео, лише спостерігав за тим, що відбувається, й нецензурно лаявся.

За словами очевидців, жінка була напідпитку й не змогла назвати мотивів свого вчинку.

"У черговій частині в місті Геленджик за цим фактом проводиться перевірка", – заявили у пресслужбі ГУ МВС Росії по Краснодарському краю.

Зазначається, що головну ялинку на центральній площі міста встановили лише кілька днів тому.

Коментарі користувачів Telegram Фото: Telegram Коментарі користувачів Telegram

"За тобою бігала вона, Дід Мороз, пролила чимало гірких сліз", "Як мої кішки", "І таке буває", "Вона не туди полізла", "Вирішила, що вона – зірка, і її місце на маківці", "Вона хотіла стати зіркою, "Жінка-кішка захотіла пограти з кулями", "Добре хоч не вбилася", "Що вони курять?", "Дуже хотілося побувати в космосі, а тут ялинка на шляху! Перший крок зроблено", "Розкажи мила, що пила", – пишуть користувачі мережі у коментарях.

Обережно! У відео присутня нецензурна лексика (18+)

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в одному з дитячих садків у Росії вихователі вирішили прикріпити ялинку до стелі. У дитячому садку "Дюймовочка" в Туапсе вихователі вирішили надати оригінального вигляду новорічній ялинці, встановивши її догори дриґом і прикріпивши до стелі.

Крім того, ми розповідали про обурених жителів швейцарського міста Ла-Шо-де-Фон, котрі змусили місцеву владу позбавитись "ганебної" ялинки, встановленої біля залізничного вокзалу. Люди у соціальних мережах масово нарікали, що новорічне дерево надто потворне та псує їм атмосферу прийдешнього свята.