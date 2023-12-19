Дзеркальне місто: новий мегаполіс може стати "смертельною пасткою" для мільярдів птахів

Експерти попереджають про небезпеку будівництва The Line, архітектори та інженери якого обіцяли зберегти навколишнє середовище.

Проєкт мегаполіса "Лінія" (The Line) в Саудівській Аравії, в рамках якого на північному заході країни буде зведено дзеркальну споруду довжиною 100 миль (майже 161 км), може виявитися "смертельною пасткою" для птахів. Про це пише Daily Star.

Експерти попереджають про можливу небезпеку.

Мільярди тварин постраждають від наслідків масштабного проєкту вартістю 1 трильйон доларів, який створить безпрецедентні умови для життя, але стане "смертельною пасткою" для птахів.

Експерти попереджають про небезпеку будівництва The Line, архітектори та інженери якого обіцяли зберегти навколишнє середовище. Нова нерухомість може мати постійний вплив на перелітних між Європою та Африкою птахів.

Захисники природи стурбовані тим, як дзеркальне місто вплине на тварин у цьому районі. Концепт-арт, створений для демонстрації The Line, показує довгу дзеркальну конструкцію, а супутникові знімки показують, що будівництво вже ведеться, оскільки Саудівська Аравія планує свою "цивілізаційну революцію".

Проєкт створили у 2017 році Фото: YouTube

Однак професор Вільям Сазерленд в інтерв'ю The Times попередив, що "передове місто" може виявитися згубним для популяції тварин у Саудівській Аравії.

"Птахи, що залітають у високі вікна, — це серйозна проблема, а це споруди заввишки 500 метрів, що проходять через усю Саудівську Аравію, з вітряками на вершині. Крім того, воно схоже на дзеркало, тому його не видно. Тому, якщо вони нічого не зроблять, існує серйозний ризик того, що перелітним птахам буде завдано великої шкоди", — сказав він.

Компанія NEOM, що відповідає за ухвалення директивних рішень щодо проєкту The Line і його будівництва, стверджує, що спільно з міжнародними партнерами триває робота з вивчення особливостей міграції тварин і птахів та оцінки того, як їх можна пом'якшити. Рекламні матеріали проєкту, створеного 2017 року і вперше оприлюдненого принцом Мухаммедом бін Салманом у липні 2022 року, стверджують, що жителі зможуть мати всі повсякденні потреби в межах п'яти хвилин ходьби.

Раніше Фокус повідомляв, що розкішний курорт вартістю $100 млрд перетворився на "місто-привид" з порожніми хмарочосами. Нове місто, яке рекламували як рай на Землі, було побудовано на чотирьох штучних островах. У величезному поселенні зараз проживає лише кілька сотень людей.

Також стало відомо, що 220-тонну будівлю перевезли за допомогою 700 шматків мила. Будинок Elmwood, який був побудований 1826 року і переобладнаний на вікторіанський готель 1896 року, був запланований до знесення 2018 року.