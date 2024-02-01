Про неї говорив син: жінка помітила на старому сімейному знімку таємничу фігуру (фото)

Емі Хоурілук відправила свого сина Лео до лікаря після того, як він розповів їй про моторошну людину в спортивному костюмі. Через роки жінка зрозуміла, що помилялася.

42-річна Емі Хоурілук з Бірмінгема (Англія) згадує про ситуацію, коли син Лео намагався попередити її, що вона перебуває в небезпеці. Переглядаючи старі сімейні знімки вона помітила на одному з фото таємничу фігуру. Про це пише The Mirror.

Мама трьох дітей була здивована і налякана усвідомивши, що на світлині є хтось окрім її родини. Одна тепер вона зрозуміла, що це пояснює дивну поведінку її сина в дитинстві. Хлопчик казав їй, що бачить людину в спортивному костюмі й що він "хоче її вбити". Однак у будинку більше нікого не було.

Емі Горілук переглядала старі фотографії з сімейної вечірки, коли натрапила на знімок, на якому були зображені вона, її син Лео Сейєрс і сестра Хлоя, але у дверному отворі позаду них причаїлася моторошна фігура. Жінка підозрює, що незнайомець, якого видно зліва на знімку, був "людиною в спортивному костюмі", яка, як попереджав син, намагається її вбити. Тоді вона не здогадувалася про це і посміхалася на камеру.

Емі була настільки стурбована станом свого хлопчика, що відвела Лео до лікарів, але тепер вона шкодує, що не повірила йому. Емі вважає, що йому привидівся привид, і зізналася, що рада, що покинула будинок до того, як помітила фігуру на фотографії, датованій 2010 роком.

Британка поділилася фотографією у Facebook Фото: Kennedy News & Media

Британка поділилася фотографією у Facebook і багато користувачів писали в коментарях, що знімок був "жахливим" і "таємничим". Людям важко було пояснити, що вони побачили на знімку. Жінка наполягає, що єдиним чоловіком у будинку того вечора був її батько, який і зробив це фото.

"Я показувала своєму хлопцеві старі сімейні фотографії, і він одразу ж запитав, що це було у дверному отворі. Я була приголомшена. Фігура виглядає як чорний силует чоловіка, і схоже, що він одягнений у спортивний костюм. Приблизно в той самий час Лео говорив мені, що бачив людину в такому одязі. Зрештою ми відвезли його до лікаря, тому що я ніколи нікого не бачила. Він сказав, що людина, яку він бачив, збиралася вбити мене, тож, очевидно, я була стурбована цим. Тепер зрозуміло, чому він так говорив, і мені шкода, що я тоді йому не повірила. Медики просто сказали мені, що він дуже молодий і нічого не думає про це, а потім, коли він став старшим, він більше не говорив про це", — розповіла Емі.

Раніше син жінки попереджав її про небезпеку Фото: колаж Фокус

За словами жінки, хлопчик не пам'ятав, що говорив у молодості, коли вона йому ще раз показала знімок.

"Єдиним чоловіком у будинку був мій батько, він і робив знімок. Ця фігура досі лякає мене, коли я дивлюся на неї, і вона змінила мою думку про віру в паранормальні явища. Я здивована, що ніхто не помітив цього раніше, але якщо не шукати, то це легко пропустити", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жителі британського "міста-привида" бояться виходити на вулицю. Вони розповіли, що в місті є місця, в які вони не ризикнули б піти й за мільйон фунтів стерлінгів.

Також стало відомо, що блогер побачив на камері "таємничу фігуру" в покинутій лікарні. Всередині будівлі міський дослідник побачив речі, які налякали його та знімальну команду. Однак глядачі розділилися на 2 табори. Одні були налякані побаченим, а інші не вірили, що будівлю покинули.