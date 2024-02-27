19-річний хлопець хотів жити з вкраденою кобилою у багатоповерхівці (відео)

Схвильовані сусіди намагалися зупинити юнака, коли почули гучний тупіт копит у під’їзді та побачили, що відбувається.

19-річний житель у містечка Вейхерово, що на півночі Польщі, викрав кобилу та спробував завести її до своєї квартири на третьому поверсі багатоповерхівки. За словами представників поліції, хлопець таким чином хотів приховати злочин, пише газета Wyborcza.

Отримавши терміновий дзвінок від мешканців будинку, патрульні спочатку подумали, що це розіграш хуліганів. Проте, коли вони прибули на місці події, то побачили приголомшливу картину: юнак дійсно тягнув по сходах велику кобилу.

За словами речниці поліції Анетти Потрікус, молодий чоловік викрав тварину та спробував завести її до під’їзду, аби сховати у власній оселі. Однак він не обдумав, як лишитися при цьому не помітним й утримувати скакуна у невеличкій двокімнатній квартирі.

Схвильовані сусіди намагалися зупинити юнака, коли почули гучний тупіт копит у під’їзді та побачили, що відбувається. Зрештою, тварина могла травмувати когось з мешканців будинку чи впасти будь-якої миті та отримати травми.

Поліцейські уже повернули коня законному власнику, який вже встиг подати заяву про викрадення. За попередньою оцінкою, вартість кобили становить близько 3800 доларів.

Хлопцеві загрожує позбавлення волі на строк від 3 місяців до 5 років.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 25-річна кобила із запискою на шиї "Я не загубилася, просто гуляю" щодня на самоті обходить околиці стайні у Франкфурті. Цим же маршрутом її водив господар, доки був живий. Цікаво, що ці прогулянки жодного разу не стали причиною будь-яких інцидентів на дорогах.

Крім того, ми розповідали про курйозний випадок, що стався з Амандою Норманд з Луїзіани: жінка знайшла у своєму автомобілі справжню змію. Американка випадково помітила плазуна, коли повернулась з магазину AT&T на вулиці Джонстон у Лафайєтті, куди заїхала, щоб відремонтувати телефон.