21-річний хлопець, який так і не закінчив школу, став мільйонером (фото)
Нещодавно Джейкоб вирішив перебратися зі своєю дівчиною до фешенебельного Дубая, аби насолодитися всіма благами розкішного життя.
21-річний блогер Джейкоб Шаллінор із Великої Британії стверджує, що вже в 19 років став доларовим мільйонером завдяки власному онлайн-бізнесу, а зараз його статки сягають 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Про історію хлопця написало видання The Sun.
У своїх соціальних мережах Джейкоб регулярно ділиться порадами для молоді, як швидко розбагатіти. Хлопець зізнається, що кинув школу ще в 17 років заради власної справи у сфері партнерського маркетингу. Суть цієї бізнес-моделі полягає в отриманні комісійних за просування чужих товарів онлайн: спершу потрібно знайти потрібний продукт, потім розрекламувати його в інтернеті, щоб отримати за це частку прибутку.
За словами молодого мільйонера, уже за перші 3 місяці він заробив так 100 тисяч фунтів, а за кілька років його доходи виросли в сотні разів.
Нещодавно Джейкоб вирішив перебратися зі своєю дівчиною до фешенебельного Дубая, щоб насолодитися всіма благами розкішного життя. На відео в TikTok блогер хизується просторими апартаментами з величезною ванною кімнатою та панорамним видом на місто.
"Я переїхав із маленького містечка до великого! Ми з Реммі — живий доказ того, що можна досягти чого завгодно, якщо цього сильно бажати", — каже він у кадрі.
В інших своїх роликах Джейкоб позує біля розкішних авто, зокрема Lamborghini та Mercedes, а також демонструє годинник Rolex.
Пости блогера викликали неоднозначну реакцію в мережі. Одні користувачі захоплюються його успіхом, інші вважають, що хлопець приховує правду про свої статки та просто вихваляється.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про мільйонерів із Нью-Йорка (США), які після виходу на пенсію придбали за $2 млн доларів будинок у Дугластоні, щоб забезпечити гідне життя своєму синові Алексу. Проте радісна подія перетворилася на справжній кошмар: як з'ясувалося, у новому помешканні живе невідомий чоловік.
Також ми розповідали про Тайлера Лаудона з Г'юстона, якому було висунуто звинувачення з боку Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) у тому, що він, імовірно, заробив майже 2 мільйони доларів на інсайдерській торгівлі.