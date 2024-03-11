Хатня робітниця назвала 4 звички, які мають найкращі господарі (відео)

Думки користувачів TikTok розділилися. Одні підтримали позицію Сідні, інші почали жартувати та іронізувати.

Професійна хатня робітниця Сінді розкрила 4 найкращі звички своїх найохайніших клієнтів. Ці прості щоденні ритуали, на її думку, допомагають економити час та гроші на прибирання. Відповідне відео жінка опублікувала на своїй сторінці у TikTok.

"Охайні люди не носять взуття вдома. Як професійна прибиральниця можу підтвердити – підлога у їхньому помешканні набагато чистіша. До того ж вони витирають взуття, коли заходять додому", — зазначила вона у процесі прибирання, миючи посуд і готуючи їжу.

Окрім того, чепуруни миють за собою посуд та намагаються підтримувати порядок.

"Вони миють посуд відразу після використання, тому після вечері кухня залишається чистою. І ніколи не виходять з кімнати з порожніми руками, а беруть із собою щось", — додала Сідні.

Ключ до охайності, на думку хатньої робітниці, у вмінні поєднувати кілька справ водночас.

"Мої найкращі клієнти багатозадачні. Наприклад, перуть білизну, проводячи час з родиною, і відразу розвішують її на місце", — пояснила вона.

Думки користувачів мережі розділилися. Одні підтримали позицію Сідні, інші почали жартувати та іронізувати.

"Дорогенька, а нічого, що ти отримуєш гроші саме за прибирання? Якщо це будуть робити клієнти, то для чого їм ти?"

"Так, мем. Я вважаю, що мені не доведеться прибирати, якщо будинок буде чистим. Тому я стала королевою підтримуючого прибирання"

"Не хочу вас розчаровувати, але все одно доведеться прибирати, скільки б разів ти не витирав ноги перед входом"

"Чесно кажучи, мені подобаються ці поради! Спробую!"

"А ще не перекладайте речі з місця на місце, а ховайте подалі. Це дуже допомагає впоратися з безладом"

Відео Сідні швидко зібрало тисячі переглядів, вподобайок і репостів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 39-річну прибиральницю та матір-одиначку Габріелу Родрігес, яку звільнили з клінінгової компанії Total Clean за з'їдений сендвіч із тунцем. Жінка працювала в компанії упродовж двох років і мала бездоганну репутацію, але це не переконало роботодавця.

Крім того, 37-річний британець Марк Гетч вирішив пожартувати над дружиною й вислав їй рахунок на 700 фунтів стерлінгів (близько 33,6 тис. гривень) за 6-годинне прибирання їхнього спільного будинку. Жінка у боргу не лишилась і негайно надіслала відповідь.