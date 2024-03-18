Деякі з російських виборців погодились пригоститись частуванням організатора "акції". Зазначимо, що їдять громадяни РФ з лопат не вперше, "традиція" походить ще зі святкування Масляної в Ставрополі у 2015-му.

На виході з виборчої дільниці у Нідерландах росіян, які прийшли проголосувати за нового президента Російської Федерації, пригощали млинцями з лопати. Про це організатор "акції" розповів у своєму акаунті в X (колишній Twitter).

На оприлюднених у соцмережі відео видно, як чоловік з лопатою та млинцями на ній стоїть поблизу воріт виборчої дільниці.

"Дякую, що проголосували! Може, млинець з лопати?", — звертається від до росіян.

Згодом з пункту голосування вийшло російське подружжя. Жінка, після пропозиції взяти млинець, погодилась та пригостилась, однак її чоловік відмовився.

Млинці з лопати на святкуванні Масляної в російському Ставрополі

Нагадаємо, як повідомляло медіа "Медуза" ще 19 березня 2015 року російські інтернет-користувачі звернули увагу на фоторепортаж видання "Юга.ру", опублікований 23 лютого. На фотографіях зафіксували святкування Масляної в Ставрополі.

Там російські кухарі готували гігантський млинець, в потім накладали його шматки у лопати та роздавали відвідувачам свята.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великобританії Грант Шаппс заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз викрав вибори, однак зробити теж саме з Україною у нього не вийде.

Зазначимо, ще 17 березня російські ЗМІ повідомили, що глава Росії Володимир Путін після опрацювання 24,4% протоколів набирає 87,97% голосів на виборах нового президента. Зокрема у Москві за Путіна голос віддали 89,1% виборців. Високі показники у очільника РФ і на тимчасово окупованих територіях України на сході (до 95%), у Херсонській області (88,12%).