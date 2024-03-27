Збиток на 50 млн рублів: у віцепрезидента "Росдорбанку" пограбували комірку в його ж банку, — росЗМІ

За даними російських журналістів, Олег Жигилей повідомив у поліцію про зникнення 685 000 євро, 369 000 доларів, 5000 швейцарських франків, 50 золотих монет номіналом у 50 рублів із зображенням Георгія Побідоносця, колекції годинників, ювелірних прикрас і запонок.

У Російській Федерації невідомі обікрали комірку "Росдорбанку", що належить віцепрезиденту цього банку Олегу Жигилею. Про це пише російське інтернет-видання Mash.

Повідомляють, що інцидент стався у відділенні банку на Мічурінській вулиці в Санкт-Петербурзі.

За інформацією журналістів, Жигілей звернувся в поліцію у зв'язку зі зникненням 685 000 євро, 369 000 доларів, 5000 швейцарських франків, 50 золотих монет номіналом у 50 рублів із зображенням Георгія Побідоносця, колекції годинників, ювелірних прикрас і запонок.

Загальна сума збитків, за даними ЗМІ, склала приблизно 50 мільйонів російських рублів. ЗМІ пише, що злочинців ще не затримано, а правоохоронці порушили справу за статтею про шахрайство.

Як зазначають у виданні, це вже не вперше, коли відділення "Росдорбанку" на Мічурінській вулиці зазнає пограбування. На початку місяця з банку винесли 1,6 мільярда рублів.

"Захист надійний, як швейцарський годинник", — зазначили автори публікації.

Нагадаємо, 31 грудня президент Росії Володимир Путін нагородив медаллю "За відвагу" за участь у війні проти України "вагнерівця" Айка Гаспаряна, який відбував покарання за збройне пограбування у виправній колонії суворого режиму, перш ніж вступити до ПВК "Вагнер".

Раніше, 13 листопада, росЗМІ повідомили, що в російському місті Перм двоє чоловіків ледь не вкрали ліфт із житлового будинку. За цим заняттям їх застав голова ТВЖ (товариство власників житла) та викликав поліцію.