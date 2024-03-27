"Євангеліє від Дональда": Трамп продає Біблію за $60, але не згадав жодної цитати (відео)

У вірусному ролику Трамп помилився з назвою однієї з книг Біблії: замість "Другого послання до Коринтян" у нього вийшло "два коринтянина". А на прохання процитувати улюблений біблійний вірш він відповів, що це дуже особисте.

Дональд Трамп почав продавати спеціальний варіант Біблії. Після чого стала вірусною добірка відеороликів різних років, у яких кандидат у президенти США говорить про Біблію і, серед іншого, туманно відповідає на прохання процитувати який-небудь улюблений вірш. Відео в соцмережі X опублікував американський журналіст Рон Філіпковскі.

Дональд Трамп — про Біблію

Трамп закликає своїх прихильників купувати варіант Біблії "God Bless the USA Bible" за $59.99. Назву взято з пісні кантрі-виконавця Лі Грінвуда.

На сайті, де можна купити книжку, повідомляють, що це традиційний переклад "Біблії короля Якова" у зручному для читання дизайні.

"Цю Біблію з великим шрифтом можна взяти до церкви, для вивчення, на роботу, в подорож тощо" — йдеться на сайті.

До примірника книги додано: рукописний приспів до пісні Лі Грінвуда "Боже, благослови США", Конституцію США, Білль про права, Декларацію Незалежності та Присягу вірності прапору США.

Дональд Трамп із Біблією

Трамп, який, судячи з усього, стане номінантом на президентський пост від Республіканської партії 2024 року, спробує заручитися підтримкою електорату з середовища євангельських християн.

"Усім американцям потрібна вдома Біблія, а в мене їх багато. Це моя улюблена книга, — каже він у рекламному ролику на Truth Social. — Я з гордістю закликаю вас завести таку Біблію. Зробимо Америку такою, що знову молиться [make America pray again]".

У вірусному ролику є кадр, коли Трамп помилився з назвою однієї з книг Біблії. Замість "Другого послання до Коринтян" у нього вийшло "два коринтянина".

До слова, у 2016 році після цього конфузу Трамп пояснив, що винен Тоні Пенкінс — політик і пастор зі штату Луїзіана.

"Тоні Перкінс написав це мені. Він взагалі-то написав 2, написав номер, 2 Коринтянина. Я сказав те, що і Тоні, Тоні має знати краще, ніж будь-хто інший", — пояснив Трам.

Помилка розсмішила аудиторію, перед якою він виступав. Після бурхливої реакції присутніх він сказав, що його мама-шотландка теж би вимовила "два коринфянина".

В опублікованому відео також є кадр з інтерв'ю 2015 року, під час якого Трампа попросили навести цитату з Біблії, а він пояснив, що не хотів би цього робити, тому що для нього це дуже особисте питання.

У ролику є ще відрізок зі словами про те, що "перечитував Біблію кілька разів".

"Мені не подобається ця аналогія, але, як і з хорошим фільмом, чудовим, приголомшливим фільмом. Ви подивитеся його раз і подивитеся 20 разів, і щоразу він буде вам подобатися більше", — сказав він.

У 2015 році в The Washington Times також з'явилася замітка про те, що "Дональду Трампу подобається вірш Біблії, якого в ній насправді немає".

Через три тижні після того, як Трампа попросили процитувати улюблений біблійний вірш, у нього нарешті з'явилася відповідь, йшлося в публікації Дженні Джонсон. Йому подобається той розділ, де "в Книзі Притч йдеться про заздрість".

"Притчі, глава "ніколи не йди на поводу заздрості", — сказав він в інтерв'ю "The Brody File" Christian Broadcasting Network.

"Неясно, чи цінує Трамп цю цитату тому, що йому особисто доводилося боротися із заздрістю, чи із заздрістю інших", — зазначила авторка.

Нагадаємо, що ЗМІ порівняли рейтинги Байдена і Трампа у США.

Також повідомлялося, що НАТО може взяти на себе частину зобов'язань Америки щодо допомоги Україні.