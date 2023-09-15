Секрет довголіття розкрито. Експерти розповіли, як поліпшити здоров'я мозку і жити довше

У всіх довгожителів у світі є спільна звичка: розвивати соціальні стосунки. І, на думку вчених, це допомагає на довше зберегти молодість мозку та збільшити тривалість життя

Довголіття — нова тенденція в галузі охорони здоров'я, що відображає не стільки прагнення жити довше, скільки прагнення жити краще. У зв'язку з цим існує звичка, характерна для людей, які живуть найдовше у світі, яка, мабуть, якимось чином корелює з їхньою здатністю затримувати фізичне та розумове старіння. Мається на увазі турбота про соціальні відносини, яка полягає в задоволенні типово людської потреби присвячувати час встановленню й розвитку зв'язків з іншими людьми. Як стверджує психолог Унаї Асо: "ми за своєю природою соціальні істоти, і стосунки з іншими мають основоположне значення для нашого психологічного добробуту". Про це пише Vogue Italia.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Звичка, яка захищає мозок

Фото: Freepik

Те, що соціальні стосунки запобігають погіршенню стану мозку, вже стало загальновизнаною істиною. Це також нещодавно підтвердив Рудольф Танці, нейробіолог із Гарвардської медичної школи, який вигадав абревіатуру SHIELD для позначення тих здорових звичок, що захищають розум. Деякі з них давно відомі — це сон, управління стресом, щоденні фізичні вправи, вивчення нового, правильне харчування. Зовсім недавно до цього списку додалися соціальні відносини. "Дослідження показують, що крім сім'ї, з якою ви спілкуєтеся щодня, корисно хоча б один або два рази на місяць бачитися з родичами або близькими друзями", — пояснює Танзі в статті, опублікованій Harvard Health Publishing. І він додає ще один факт: самотність може збільшити ризик зараження хворобою Альцгеймера.

Розвивайте здорові стосунки

Фото: Freepik

З іншого боку, правильним є також і те, що надлишок міжособистісних стосунків може спричинити форму фізичного та психічного виснаження, так зване "соціальне похмілля" або "соціальну втому". Невипадково Танзі також наполягає на тому, що родичі або друзі, про яких ідеться, мають бути "людьми, з якими ми відчуваємо близькість і яким ми можемо довіряти", оскільки в цьому разі взаємодія передбачає менше розумових зусиль. Також, на думку психологині Барбари Товар, здорові соціальні стосунки, корисні для психічного здоров'я, — це здебільшого стосунки з людьми, з якими ми "вдома" . Це індивідууми, "з якими ми настільки співзвучні, що взаємодія з ними потребує затрат меншої кількості енергії, ніж необхідно для підтримання інших типів стосунків".

Соціальність у "блакитних зонах"

Фото: Freepik

Говорячи про користь для здоров'я від проведення якісного часу з сім'єю, родичами та близькими друзями, важливо зазначити, що в так званих "блакитних зонах" — районах світу, де тривалість життя найвища, такі соціальні стосунки старанно розвиваються й культивуються. Як зауважив журналіст Ден Бюттнер, який вже багато років вивчає "блакитні зони" на японському острові Окінава, звичайною практикою є, наприклад, створення груп соціальної підтримки серед друзів — "моаї" — для надання різних видів допомоги. Тут немає будинків для людей похилого віку, бо мешканці зазвичай самоорганізовуються, щоб піклуватися про літніх людей. Знову ж таки, згідно з дослідженнями Бюттнера, у Сполучених Штатах самотність призводить до зниження середньої тривалості життя на 15 років.

Тож, схоже, немає жодних сумнівів: розвиток щасливих стосунків є одним із рецептів того, як жити довше і, насамперед, краще.

Нагадаємо, вчені довели, що ходьба сходами допоможе привести тіло у форму і жити довше.

Раніше Фокус писав про те, що довголіття частково залежить від наших генів, а частково — від способу життя і правильних звичок.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.