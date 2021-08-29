Tesla з автопілотом врізалася в припаркований поліцейський автомобіль (відео)

У США вже розслідують 11 інцидентів, коли Tesla з автопілотом врізалися в припарковані автомобілі, оснащені проблисковими вогнями.

Рано вранці в суботу, 28 серпня, 27-річний водій електромобіля Tesla Model 3 2019 року з автопілотом врізався в дві припарковані машини на узбіччі шосе недалеко від центру Орландо у Флориді. Про це повідомило агентство Associated Press.

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Спочатку він в'їхав в припаркований автомобіль дорожнього патруля, який зупинився, щоб допомогти іншому водієві, у якого виникли проблеми. При цьому електромобіль ледь не зачепив патрульного. Tesla продовжила рух до зіткнення з іншим припаркованим автомобілем.

Обійшлося без жертв. Водії Model 3 і припаркованої машини отримали легкі травми.

Офіційні особи поки з'ясовують причину аварії, і наскільки автопілот винен у ній. На цій моделі встановлений так званий частковий автопілот, який допомагає водієві при управлінні, а не бере його повністю на себе.

Агентство відзначає, що ця аварія сталася через два тижні після того, як Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) почало розслідування. Воно буде зосереджено на 11 інцидентах, що сталися з 2018 року, коли автомобілі Tesla з активованим автопілотом врізалися у припарковані автомобілі швидкої допомоги та інших служб, оснащених проблисковими вогнями. В результаті тих інцидентів 17 осіб отримали поранення і одна особа загинула.

Розслідування NHTSA буде охоплювати автомобілі Tesla, вироблені в період з 2014 по 2021 рік, в тому числі Tesla Model Y, Model X, Model S і Model 3, загальна кількість яких становить 756 тисяч.

Крім NHTSA, Tesla може привернути увагу ще одного федерального агентства. Незабаром після того, як NHTSA оголосило про своє розслідування, сенатори-демократи Річард Блюменталь і Ед Марки попросили голову Федеральної торгової комісії вивчити "потенційно оманливі і несправедливі" маркетингові та рекламні методи кампанії для просування її систем автоматизації водіння.

У своєму листі сенатори зазначають, що в даний час на ринку немає транспортних засобів, які могли б управлятися без участі водія, тобто повністю самостійно.

"Розуміння цих обмежень має важливе значення, оскільки, коли очікування водіїв перевищують можливості їхніх транспортних засобів, можуть відбутися серйозні і смертельні аварії, і вони дійсно відбуваються", — написали сенатори.

Нагадаємо, Tesla визнала, що її розширений автопілот FSD не є повністю автономним і не стане таким в найближчому майбутньому.

Також Фокус повідомляв, що у березні в США відбулося чергове резонансне ДТП зі Tesla, в результаті якого електрокар влетів під трейлер, а два його пасажири отримали важкі травми. Одна з можливих причин аварії — використання автопілоту.