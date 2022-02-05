Майстер запахів: Nissan найняв спеціально навчену людину нюхати салон авто (відео)

Запах салону є важливим критерієм для придбання авто. У Nissan приділяють цьому велику увагу.

Японець Рюноске Іно працює на дуже цікавій посаді. Його називають "Ніс Nissan", адже він відповідає за те, яким буде запах у салоні нових моделей марки. Про особливості його роботи зняли ролик та опублікували його на офіційному Youtube-каналі Nissan.

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[ + – ] Японцю необхідно ретельно обнюхати кожну деталь салону авто Фото: Nissan

Рюноске Іно найняли в технічний центр Nissan в японському Атсугі. Він є головним майстром запахів компанії, також окремі "нюхачі" працюють у європейському та північноамериканському підрозділах Nissan.

Обов'язок Іно – обнюхати всі деталі салону та визначити, наскільки приємним є їхній запах. Як правило, він приділяє увагу керму, передній панелі, сидінням, сонцезахисним козиркам, дверним карткам, бардачку, підсклянникам і навіть килимкам.

[ + – ] Для перемикання носа необхідно понюхати руку біля ліктя Фото: Nissan

У Nissan пояснюють, що людський нюх може розпізнавати сотні тисяч ароматів. Від запаху в салоні багато в чому залежить сприйняття авто та емоції власника. Мета майстрів запаху – зробити так, щоб водію та пасажирам було комфортно у салоні.

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Оскільки запах салону дуже залежить від температури та вологості повітря, то Рюноске Іно працює у спеціальній закритій лабораторії, де підтримується необхідний мікроклімат. Йому доводиться діяти швидко, адже людський нюх швидко пристосовується до запахів.

[ + – ] Вивчати запахи доводиться у спеціальній лабораторії

При переході від однієї деталі салону до іншої Рюноске Іно необхідно "перезавантажити" свій нюх. Для цього він нюхає свою руку біля ліктя – цього прийому його навчив один відомий бариста та дегустатор кави.

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