Майстер запахів: Nissan найняв спеціально навчену людину нюхати салон авто (відео)
Запах салону є важливим критерієм для придбання авто. У Nissan приділяють цьому велику увагу.
Японець Рюноске Іно працює на дуже цікавій посаді. Його називають "Ніс Nissan", адже він відповідає за те, яким буде запах у салоні нових моделей марки. Про особливості його роботи зняли ролик та опублікували його на офіційному Youtube-каналі Nissan.
Рюноске Іно найняли в технічний центр Nissan в японському Атсугі. Він є головним майстром запахів компанії, також окремі "нюхачі" працюють у європейському та північноамериканському підрозділах Nissan.
Обов'язок Іно – обнюхати всі деталі салону та визначити, наскільки приємним є їхній запах. Як правило, він приділяє увагу керму, передній панелі, сидінням, сонцезахисним козиркам, дверним карткам, бардачку, підсклянникам і навіть килимкам.
У Nissan пояснюють, що людський нюх може розпізнавати сотні тисяч ароматів. Від запаху в салоні багато в чому залежить сприйняття авто та емоції власника. Мета майстрів запаху – зробити так, щоб водію та пасажирам було комфортно у салоні.Важливо
Оскільки запах салону дуже залежить від температури та вологості повітря, то Рюноске Іно працює у спеціальній закритій лабораторії, де підтримується необхідний мікроклімат. Йому доводиться діяти швидко, адже людський нюх швидко пристосовується до запахів.
При переході від однієї деталі салону до іншої Рюноске Іно необхідно "перезавантажити" свій нюх. Для цього він нюхає свою руку біля ліктя – цього прийому його навчив один відомий бариста та дегустатор кави.
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