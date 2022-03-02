У нетверезих водіїв вирішили забирати авто на потреби армії

Воєнний стан змушує жорсткіше карати нетверезих водіїв. Автомобілі поповнять автопарк ЗСУ та тероборони.

Під час воєнного стану нетверезі водії можуть позбутися не тільки прав, а й автомобіля. Таке рішення ухвалюють військові адміністрації по всій Україні.

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З 1 березня 2022 року в Україні заборонили продаж алкоголю, а за кермування у стані сп'яніння загрожує конфіскація автомобіля для ЗСУ та тероборони. Зокрема, про це повідомили у Рівненській ОВА.

"Із сьогоднішнього дня — ще одне правило. Якщо поліція затримає за кермом водія у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, то транспортний засіб одразу ж вилучатиметься на потреби ЗСУ та ТрО. У нас у країні війна, і настав час нагадати про це безвідповідальним громадянам", — заявив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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З такою самою заявою виступив і мер Миколаєва Віталій Кім, повідомляє Еспресо. За його словами, таке рішення продиктоване насамперед браком транспорту в армії та тероборони.

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"У нас же діє зараз сухий закон — пити не можна. Сьогодні бачив — виявляється, деяким можна. Так ось, із завтрашнього ранку патрульним я даю дозвіл: якщо п'яним за кермом — машина забирається на потреби армії, безповоротно. Тому не треба пити за кермом — буде дорого", — повідомив Віталій Кім.

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