Європейські країни виступили проти поспішної заборони бензинових і дизельних авто

Уряди шести країн ЄС критикують перехід на електромобілі з 2035 року. Вони пропонують скоригувати рішення Європарламенту та відтермінувати відмову від двигунів внутрішнього згоряння хоча б на п'ять років.

Ухвалене Європарламентом рішення про повну заборону всіх бензинових і дизельних авто в ЄС із 2035 року влаштовує далеко не всіх. Низка країн вже відкрито виступають проти надто швидкого переходу на електромобілі. Про це повідомляє сайт Europe Autonews.

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Одним із перших розкритикували рішення в уряді Німеччини. Ця країна є найбільшим автовиробником у Європі й нові правила можуть боляче вдарити по галузі.

[ + – ] Продажі бензинових і дизельних авто пропонують продовжити до 2040 року Фото: Autocar

Міністр транспорту та цифрової трансформації Німеччини Фолькер Віссін назвав резолюцію Європарламенту неприйнятною, а міністр фінансів Крістіан Лінднер вважає, що вона не відповідає коаліційній угоді та закликав дослухатися до вимог і потреб автопрому.

"Є ще ринкові ніші, в яких будуть дозволені двигуни внутрішнього згоряння. Рішення Європарламенту неправильне, й уряд Німеччини не дотримується законодавства ЄС із цього питання", — заявив Крістіан Лінднер.

А Італія вимагає відтермінувати заборону авто з двигунами внутрішнього згоряння до 2040 року. З такою пропозицією виступили одразу п'ять міністрів з уряду країни.

Зокрема, міністр економічного розвитку Італії Джанкарло Джорджетті порівняв поспішний перехід на електрокари зі швидкісною їздою по мокрій дорозі:

"Політики повинні вміти дозувати газ, гальмо і важіль коробки передач. Швидка їзда захоплива, але мистецтво політики полягає в тому, щоб вміти зупинятися і використовувати важіль КПП. Ось чому ми маємо зробити велику роботу, тому що ми вступаємо в делікатну фазу, в якій цей перехід має бути керованим".

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Також в Італії пропонують не обмежуватись електрокарами, а розглядати й інші варіанти. Екологічно чисте синтетичне паливо та водень також мають право на життя.

Пропозицію Італії вже підтримали Болгарія, Португалія, Румунія і Словаччина. Країни спільно вже підготували проєкт рішення щодо відтермінування відмови від авто з ДВЗ до 2040 року. До 2035 року вони пропонують зменшити рівень шкідливих викидів авто на 90%.

Раніше Фокус повідомляв, що українець самотужки перетворив стару "Таврію" на електромобіль і їздить на ній уже 10 років.