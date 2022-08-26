Названо найпопулярніші гібридні авто в Україні за 2022 рік
Українці у 2022 році віддають перевагу гібридам Toyota. Моделі японської марки на нашому ринку лідирують у новому та вживаному сегментах.
В Україні під час війни різко зріс попит на електромобілі, однак у сегменті гібридів такого спалаху продажів не спостерігається. З початку року в Україні першу реєстрацію пройшли приблизно 5,7 тис. таких авто. Про це свідчить статистика Інституту дослідження авторинку.
Нових гібридів українці купили 2,3 тис., що на 49,1% менше, ніж роком раніше. А ось у вживаному сегменті зазначається зростання на 1,1% — до 3,4 тис. одиниць.
Серед нових гібридів 52,4% авто — Toyota. На другому місці — Audi (11,9%), а на третьому — Mercedes-Benz (10%). У трійці моделей-лідерів — виключно моделі Toyota.
Найпопулярніші нові гібриди в Україні за 2022 рік:
- Toyota RAV-4 — 509 шт.
- Toyota Highlander — 257 шт.
- Toyota Yaris Cross — 199 шт.
- Audi Q8 — 126 шт.
- Mercedes-Benz GLE — 106 шт.
- Honda CR-V — 97 шт.
- Toyota C-HR — 95 шт.
- Toyota Camry — 93 шт.
- Audi Q7 — 80 шт.
- Volvo XC90 — 76 шт.
У сегменті гібридів також лідирує Toyota, але її частка на ринку менша — 31,8%. Друга позиція — у Ford (16,7%), а третя — у Lexus (11,4%). Серед моделей на першому місці — Toyota Prius.
ТОП-10 найпопулярніших гібридів із пробігом в Україні:
- Toyota Prius — 444 шт.
- Ford Fusion — 326 шт.
- Ford C-Max — 213 шт.
- Lexus RX — 175 шт.
- Toyota RAV-4 — 167 шт.
- Toyota Camry — 145 шт.
- Chevrolet Volt — 123 шт.
- Hyundai Sonata — 112 шт.
- Honda Civic — 88 шт.
- KIA Optima — 84 шт.
Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші нові й уживані електромобілі в Україні. У цьому сегменті лідирує Nissan.