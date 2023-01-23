Ford повністю відмовиться від бензинових та дизельних авто в Європі

Відмова від двигунів внутрішнього згоряння вимагатиме реорганізації виробництва Ford у Європі. Концерн інвестує 2 млрд доларів у модернізацію підприємства в Кельні та скоротить 1000 робітників.

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Концерн Ford Motor розпочинає активну електрифікацію європейської лінійки моделей. Автовиробник планує повністю припинити продаж у Європі легкових авто з бензиновими та дизельними двигунами до 2030 року. Про це повідомляє сайт Automotive News Europe.

Перехід на електрокари буде поступовим. До 2026 у всіх європейських моделей Ford з'являться електричні або плаг-ін гібридні версії.

Після 2030 року двигуни внутрішнього згоряння залишаться тільки у ряду комерційних і вантажних моделей Ford в Європі, однак і в цьому сегменті 2/3 авто будуть електрокарами або гібридами, що заряджаються.

Електрифікація вимагатиме суттєвої реорганізації виробничого процесу. У модернізацію ключового європейського заводу Ford у Кельні вкладуть близько 2 млрд доларів. Також повідомляється, що доведеться скоротити близько 1000 робітників.

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Крім того, перехід на електромобілі змусить відмовитись від кількох популярних моделей — їх електрифікувати нерентабельно. Вже відомо, що найближчими роками знімуть із виробництва Ford Focus та Fiesta.

Водночас за межами Європи бензинові та дизельні Ford залишаться і після 2030 року. Зокрема, поки що не планується відмова від двигунів внутрішнього згоряння на ключовому для концерну північноамериканському ринку.

Раніше Фокус повідомляв, що Harley-Davidson повністю перейде на випуск електромотоциклів.

Також ми писали, що за результатами дослідження електромобілі визнали небезпечнішими, ніж авто з ДВС.