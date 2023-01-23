Ford полностью откажется от бензиновых и дизельных авто в Европе

Отказ от двигателей внутреннего сгорания потребует реорганизации производства Ford в Европе. Концерн инвестирует 2 млрд долларов в модернизацию предприятия в Кельне и сократит 1000 рабочих.

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Концерн Ford Motor начинает активную электрификацию европейской линейки моделей. Автопроизводитель планирует полностью прекратить продажи в Европе легковых авто с бензиновыми и дизельными двигателями до 2030 года. Об этом сообщает сайт Automotive News Europe.

Переход на электрокары будет постепенным. К 2026 году у всех европейских моделей Ford появятся электрические или плаг-ин гибридные версии.

После 2030 года двигатели внутреннего сгорания останутся только у ряда коммерческих и грузовых моделей Ford в Европе, однако и в этом сегменте 2/3 авто будут электрокарами либо подзаряжаемыми гибридами.

Электрификация потребует существенной реорганизации производственного процесса. В модернизацию ключевого европейского завода Ford в Кельне вложат около 2 млрд долларов. Также сообщается, что придется сократить около 1000 рабочих.

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Кроме того, переход на электромобили заставит отказаться от нескольких популярных моделей — их электрифицировать нерентабельно. Уже известно, что в ближайшие годы снимут с производства Ford Focus и Fiesta.

В то же время, за пределами Европы бензиновые и дизельные Ford останутся и после 2030 года. В частности, пока не планируется отказ от двигателей внутреннего сгорания на ключевом для концерна североамериканском рынке.

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