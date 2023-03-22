Чому німецькі авто перестали бути надійними — розслідування (відео)

Починаючи із середини 90-х років, якість німецьких машин почала поступово знижуватися. Цьому сприяли кілька факторів, але основною причиною є зміна пріоритетів автовиробників.

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Німецькі автомобілі протягом десятиліть славилися своєю якістю й витривалістю. Однак останніми роками ситуація різко погіршилася, і в різних рейтингах надійності німецькі бренди, як правило, не займають перших місць. Журналісти DW вирішили розібратися, чому так сталося.

Німецькі авто — від символів надійності до аутсайдерів

Німеччина вважається батьківщиною автомобіля — саме там Карл Бенц побудував перший у світі екіпаж, що рухається сам. У 70-90-х роках в авто з Німеччини склався імідж таких, які неможливо вбити. Такі моделі, як Mercedes E-Class W124 і S-Class W140, стали символами надійності й нерідко витримували більш ніж мільйон кілометрів пробігу без серйозних несправностей.

Mercedes W124 80-х вважався втіленням надійності Фото: Bring a Trailer

Однак потім якість німецьких машин почала поступово знижуватися, до того ж місцями дуже різко. Наприклад, у Volkswagen Touran із заводським ГБО були відмічені випадки вибухів газових балонів. У рейтингу якості від американського агентства JD Power за 2022 BMW зайняли 9 місце, Mercedes-Benz — 19, Porsche — 24, Volkswagen — 29, а Audi — 30. У лідерах виявилися американські, японські та корейські бренди.

Інженери програли маркетологам

Віцепрезидент JD Power Джек Долан вважає, що зниження надійності зумовлене використанням сучасних технологій — інновації завжди впроваджуються складно. До того ж, нові технології зробили німецькі авто дорожчими, і щоб утримати ціну та зберегти прибутки, довелося знижувати витрати на розробку та використовувати дешевші компоненти й менш якісні матеріали.

Сучасні цифрові технології часом дуже ненадійні Фото: Mercedes-Benz

На додачу, сучасні масові моделі не розраховані на тривалу експлуатацію. Берлінський дилер ретроавто Буркхард Штайнс наголошує, що зараз машини мають ресурс не більше 15-20 років. Раніше інженери закладали в них набагато більший запас міцності просто тому, що автомобілі змінювали не так часто, як у наші дні. Старовинні автомобілі з правильним доглядом можуть бути практично вічними.

За словами ексдиректора BMW Motorsport Маріо Тайссена, пів століття тому останнє слово було за інженерами, а маркетологи мали значно менше впливу. Саме тому німецькі авто радували своєю довговічністю. Проте до середини 90-х інженери програли маркетологам.

Саме тоді в гонитві за зниженням собівартості автомобільні витрати на інжиніринг були серйозно зменшені. До того ж в інженерів відбулося зміщення фокусу: член ради директорів Volkswagen Томас Ульбріх пояснив, що тепер почали більше уваги приділяти іншим аспектам — економічності й цифровим технологіям.

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Крім того, в останні роки з'явився новий челендж — електрифікація. Швидке впровадження нових силових установок і неперевіреного програмного забезпечення до них також загрожує проблемами з надійністю. У цій ситуації німецькі автовиробники в рівних умовах із іншими компаніями вже не мають переваги — всім доводиться фактично починати з нуля.

Раніше Фокус розповідав, що сучасні електромобілі виявилися надто дорогими в ремонті. Їх нерідко утилізують навіть після незначних ДТП.

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