Почему немецкие авто перестали быть надежными — расследование (видео)

Начиная с середины 90-х годов качество немецких машин начало постепенно снижаться. Этому поспособствовали несколько факторов, но основной причиной является смена приоритетов у автопроизводителей.

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Немецкие автомобили на протяжении десятилетий славились своими качеством и выносливостью. Однако в последние годы ситуация резко ухудшилась и в различных рейтингах надежности немецкие бренды, как правило, не занимают первые места. Журналисты DW решили разобраться, почему так произошло.

Немецкие авто — от символов надежности до аутсайдеров

Германия считается родиной автомобиля – именно там Карл Бенц построил первый в мире самодвижущийся экипаж. В 70-90-х годах у авто из Германии сложился имидж неубиваемых. Такие модели, как Mercedes E-Class W124 и S-Class W140 стали символами надежности и нередко выдерживали более миллиона километров пробега без серьезных неисправностей.

Mercedes W124 80-х считался воплощением надежности Фото: Bring a Trailer

Однако затем качество немецких машин начало постепенно снижаться, причем местами – слишком резко. К примеру, у Volkswagen Touran с заводским ГБО были отмечены случаи взрывов газовых баллонов. В рейтинге качества от американского агентства J.D. Power за 2022 год BMW заняли 9 место, Mercedes-Benz — 19, Porsche — 24, Volkswagen — 29, а Audi — 30. В лидерах оказались американские, японские и корейские бренды.

Инженеры проиграли маркетологам

Вице-президент J.D. Power Джек Долан считает, что снижение надежности обусловлено использованием современных технологий – инновации всегда внедряются сложно. К тому же, новые технологии сделали немецкие авто дороже и чтобы удержать цену и сохранить прибыли, пришлось снижать затраты на разработку и использовать более дешевые компоненты и менее качественные материалы.

Современные цифровые технологии порой очень ненадежные Фото: Mercedes-Benz

В добавок, современные массовые модели не рассчитаны на длительную эксплуатацию. Берлинский дилер ретро-авто Буркхард Штайнс подчеркивает, что сейчас машины имеют ресурс не более 15-20 лет тогда. Ранее инженеры закладывали в них гораздо больший запас прочности просто потому, что автомобили меняли не так часто, как в наши дни. Старинные авто при правильном уходе могут быть фактически вечными.

По словам экс-директора BMW Motorsport Марио Тайссена, полвека назад последнее слово было за инженерами, а маркетологи имели гораздо меньше влияния. Именно поэтому немецкие авто радовали своей долговечностью. Однако к середине 90-х годов инженеры проиграли маркетологам.

Именно тогда в погоне за снижением себестоимости авто затраты на инжиниринг были серьезно уменьшены. К тому же, у инженеров произошло смещение фокуса: член совета директоров Volkswagen Томас Ульбрих объяснил, что теперь стали уделять больше внимания другим аспектам — экономичности и цифровым технологиям.

Важно

Немецкая надежность: Porsche 911 проехал миллион километров без серьезных поломок (фото)

В добавок, в последние годы появился новый челлендж — электрификация. Быстрое внедрение новых силовых установок и непроверенного программного обеспечения к ним также чревато проблемами с надежностью. В этой ситуации немецкие автопроизводители в равных условиях с другими компаниями и уже не имеют преимущества — всем приходится фактически начинать с нуля.

Ранее Фокус рассказывал, что современные электромобили оказались слишком дорогими в ремонте. Их нередко утилизируют даже после незначительных ДТП.

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