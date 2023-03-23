Новітній електрокросовер Ford вирушить у навколосвітню подорож (відео)
Відома мандрівниця Лексі Алфорд об'їде довкола світу на новому Ford Explorer. Автопробіг присвятять Алохе Вандервелл — першій жінці, яка здійснила кругосвітню подорож.
Новий Ford Explorer здійснить подорож навколо світу. Масштабний автопробіг стартує наприкінці цього року у рамках глобальної рекламної кампанії. Про це повідомляється на офіційному сайті Ford.
За кермо Ford Explorer 2024 сяде відома американська мандрівниця Лексі Алфорд. Вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса як наймолодша людина, яка відвідала абсолютно всі країни світу — їй це вдалося у віці 21 років. А ще вона є шанувальницею Ford і вчилася водити на батьківському пікапі F-350 Super Duty.Важливо
Маршрут подорожі поки що не оприлюднений. Автопробіг присвячений Алосі Вандервел, яка у 1922 році стала першою жінкою у світі, яка здійснила кругосвітню подорож. На Ford T вона відвідала 43 країни світу.
Нагадаємо, що новий Ford Explorer 2024 уперше в історії моделі став електричним. Кросовер компактніший за попередника і побудований на платформі MEB від Volkswagen ID.4.
Характеристики моделі поки що не опубліковано. Відомо, що електромобіль Ford Explorer запропонують із заднім та повним приводом, а запас ходу в окремих версіях перевищить 500 км.
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