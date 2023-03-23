Новітній електрокросовер Ford вирушить у навколосвітню подорож (відео)

Відома мандрівниця Лексі Алфорд об'їде довкола світу на новому Ford Explorer. Автопробіг присвятять Алохе Вандервелл — першій жінці, яка здійснила кругосвітню подорож.

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Новий Ford Explorer здійснить подорож навколо світу. Масштабний автопробіг стартує наприкінці цього року у рамках глобальної рекламної кампанії. Про це повідомляється на офіційному сайті Ford.

Подорож присвячена Алосі Вандервел — першій жінці, яка об'їхала навколо світу Фото: Ford

За кермо Ford Explorer 2024 сяде відома американська мандрівниця Лексі Алфорд. Вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса як наймолодша людина, яка відвідала абсолютно всі країни світу — їй це вдалося у віці 21 років. А ще вона є шанувальницею Ford і вчилася водити на батьківському пікапі F-350 Super Duty.

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Маршрут подорожі поки що не оприлюднений. Автопробіг присвячений Алосі Вандервел, яка у 1922 році стала першою жінкою у світі, яка здійснила кругосвітню подорож. На Ford T вона відвідала 43 країни світу.

Нагадаємо, що новий Ford Explorer 2024 уперше в історії моделі став електричним. Кросовер компактніший за попередника і побудований на платформі MEB від Volkswagen ID.4.

Характеристики моделі поки що не опубліковано. Відомо, що електромобіль Ford Explorer запропонують із заднім та повним приводом, а запас ходу в окремих версіях перевищить 500 км.

Раніше Фокус повідомляв, що електрокросовер Nissan Ariya відправиться в автопробіг від північного до південного полюса.

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