Новейший электрокроссовер Ford отправится в кругосветное путешествие (видео)

Известная путешественница Лекси Алфорд объедет вокруг света на новом Ford Explorer. Автопробег посвятят Алохе Вандервелл — первой женщине, совершившей кругосветное путешествие.

Related video

Новый Ford Explorer совершит путешествие вокруг света. Масштабный автопробег стартует в конце нынешнего года в рамках глобальной рекламной кампании. Об этом сообщается на официальном сайте Ford.

Путешествие посвящено Алохе Вандервел — первой женщине, объехавшей вокруг света Фото: Ford

За руль Ford Explorer 2024 сядет известная американская путешественница Лекси Алфорд. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самый юный человек, посетивший абсолютно все страны мира — ей это удалось в возрасте 21 лет. А еще она является поклонницей Ford и училась водить на отцовском пикапе F-350 Super Duty.

Важно

Возвращение легенды: Ford возродит культовую спортивную модель Capri в новом образе (фото)

Маршрут путешествия пока не обнародован. Автопробег посвящен Алохе Вандервел, которая в 1922 году стала первой женщиной в мире, совершившей кругосветное путешествие. На Ford T она посетила 43 страны мира.

Напомним, что новый Ford Explorer 2024 впервые в истории модели стал электрическим. Кроссовер компактнее предшественника и построен на платформе MEB от Volkswagen ID.4.

Характеристики модели пока не опубликовано. Известно, что электромобиль Ford Explorer предложат с задним и полным приводом, а запас хода в отдельных версиях превысит 500 км.

Ранее Фокус сообщал, что электрокроссовер Nissan Ariya отправится в автопробег от северного до южного полюса.

Также мы писали, что на европейском рынке появится новый Ford Bronco.