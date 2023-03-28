Рідкісне американське авто 50-х понад 30 років простояло занедбаним у гаражі (відео)

Studebaker Champion – раритетна спортивна модель 50-х років. Елегантний зовнішній вигляд авто створив відомий стиліст Раймонд Лоуї, який є автором дизайну пляшки Coca Cola.

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У США у старому гаражі виявили Studebaker Champion 1955 року. Рідкісний автомобіль 32 роки простояв без руху в гаражі. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі WD Detailing.

Studebaker відмили і прибрали Фото: скріншот/YouTube

Studebaker Champion не виїжджав на дороги з 1991 року. Він був покритий шаром пилу, а в його салоні, крім сміття, виявили гніздо шершнів. Автомобілю знадобилася не тільки мийка, а й хімчистка інтер'єру.

Автомобіль у хорошому стані, але у нього відсутній мотор Фото: скріншот/YouTube

Однак коли Studebaker відмили, то виявилося, що він непогано зберігся. Його лакофарбове покриття у відмінному стані, а хромовані деталі буквально сяють. Видно, що машину відреставрували.

У салоні знайшли осине гніздо Фото: скріншот/YouTube

Втім, з'ясувалося, що у авто відсутній двигун — очевидно, попередній власник зняв його під час реставрації. Цей Studebaker Champion 1955 був обладнаний 3,0-літровою шісткою на 101 к. с., хоча в лінійці моделі були V8 потужністю до 185 к. с. Незабаром він отримає новий мотор.

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Studebaker Champion – колекційна американська модель 50-х років. Елегантне купе розробив знаменитий промисловий дизайнер Раймонд Лоуї. Він займався не лише автомобілями – саме йому належить авторство дизайну пляшки Coca Cola та пачки цигарок Lucky Strike.

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