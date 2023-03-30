Новий Porsche Cayenne 2023 показали на перших офіційних фото

Салон Porsche Cayenne 2023 року повністю перероблений. На передній панелі встановлені три дисплеї, один із яких призначений для пасажира.

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Опубліковано перші офіційні фото Porsche Cayenne 2023. Спортивний кросовер пройде оновлення та буде представлений 18 квітня. Про це повідомляє офіційний сайт "Porsche".

На знімках знято салон Porsche Cayenne 2023. Якщо дизайн кросовера мало зміниться, то його інтер'єр кардинально перероблять.

Кросовер отримав нову віртуальну панель приладів Фото: Porsche

Новий Porsche Cayenne 2023 отримав одразу три дисплеї на передній панелі. У нього новий віртуальний щиток приладів, 12,3-дюймовий мультимедіа тачскрін і окремий сенсорний екран для переднього пасажира (він запропонований за доплату).

Крім того, кросовер отримав нове кермо від Porsche 911 та змінені перемикачі аудіо та клімат-контролю. Як опція доступна проєкція на лобове скло, а ось бездротова зарядка для смартфонів поповнила базове оснащення.

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Також частково розкрито характеристики Porsche Cayenne 2023. Базовий кросовер буде оснащений 3,0-літровою 350-сильною турбошісткою, а ось у Cayenne S встановлять новий 4,0-літровий V8 твін-турбо на 468 к. с.

Дизайн Porsche Cayenne не надто зміниться Фото: carscoops.com

Новий Porsche Cayenne E-Hybrid залишиться 463-сильним, але буде обладнаний більш ємною батареєю на 25,9 кВт∙год, що збільшить запас ходу на електротязі. Ну а топовий Cayenne Turbo S E-Hybrid стане потужнішим – 700 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Porsche Cayenne наступного покоління стане електромобілем.

Також ми писали, що Kia презентували флагманський електрокросовер EV9.