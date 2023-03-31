У старому сараї виявили колекцію раритетних ретро-авто на сотні тисяч доларів (відео)

Старовинні автомобілі не виїжджали на дороги понад 10 років. У колекції є рідкісні Dodge, Chrysler та Plymouth вартістю до 100 000 доларів.

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В американському штаті Північна Кароліна знайдено цілу приховану колекцію рідкісних ретро-автомобілів. Більше десятка машин 60-70-х років зберігаються у старому столітньому сараї та у дворі просто неба. Їм присвятили відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Автомобілі не виїжджали на дороги щонайменше з 2009 року. Відомо, що їхній власник займався драгрейсингом та реставрацією авто, проте йому не вистачає часу, щоб відновити їх усіх. Частина машин непогано збереглася, інші – вже стали металобрухтом.

Ціна Dodge Charger R/T може досягати 100 000 доларів Dodge Charger 1972 року Oldsmobile 442 1968 року Plymouth Road Runner 1969 року Chrysler 300 1966 року

Найбільше в колекції авто концерну Chrysler. Найціннішим є рідкісний Dodge Charger R/T 1970 з 7,2-літровим 375-сильним V8 — в хорошому стані таке авто може коштувати 80-100 тисяч доларів. Спортивне купе проіржавіло і потребує заміни внутрішнього оздоблення, але зберегло рідну фарбу.

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Є і ще один Dodge Charger 1971 з менш потужним 6,3-літровим мотором на 300 к. с. Поруч стоять Plymouth Road Runner 1969 року та Oldsmobile Cutlass 442 1968 року з 6,6-літровим 350-сильним V8.

У дворі зберігається розкішний седан Chrysler 300 1966 потужністю 330 к. с. А в купі металу фахівці впізнали Plymouth GTX 1967 року. Крім того, у колекції зібрано кілька вінтажних пікапів.

Раніше Фокус повідомляв, що у США знайшли ще одну покинуту колекцію старовинних авто. Машини роками іржавіли у саду.

Також ми писали, що 87-річний Bentley за $350 000 півстоліття не виїжджав на дороги.