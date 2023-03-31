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Авто

У старому сараї виявили колекцію раритетних ретро-авто на сотні тисяч доларів (відео)

Dodge Charger R/T, Dodge Charger 1970, Chrysler 300, Plymouth Road Runner, ретро авто, колекція авто
Фото: скріншот/YouTube | Dodge Charger R/T оснащений 375-сильним V8

Старовинні автомобілі не виїжджали на дороги понад 10 років. У колекції є рідкісні Dodge, Chrysler та Plymouth вартістю до 100 000 доларів.

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В американському штаті Північна Кароліна знайдено цілу приховану колекцію рідкісних ретро-автомобілів. Більше десятка машин 60-70-х років зберігаються у старому столітньому сараї та у дворі просто неба. Їм присвятили відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Автомобілі не виїжджали на дороги щонайменше з 2009 року. Відомо, що їхній власник займався драгрейсингом та реставрацією авто, проте йому не вистачає часу, щоб відновити їх усіх. Частина машин непогано збереглася, інші – вже стали металобрухтом.

Ціна Dodge Charger R/T може досягати 100 000 доларів Fullscreen
Ціна Dodge Charger R/T може досягати 100 000 доларів
Dodge Charger 1972 року Fullscreen
Dodge Charger 1972 року
Oldsmobile 442 1968 року Fullscreen
Oldsmobile 442 1968 року
Plymouth Road Runner 1969 року Fullscreen
Plymouth Road Runner 1969 року
Chrysler 300 1966 року Fullscreen
Chrysler 300 1966 року
Ціна Dodge Charger R/T може досягати 100 000 доларів
Dodge Charger 1972 року
Oldsmobile 442 1968 року
Plymouth Road Runner 1969 року
Chrysler 300 1966 року

Найбільше в колекції авто концерну Chrysler. Найціннішим є рідкісний Dodge Charger R/T 1970 з 7,2-літровим 375-сильним V8 — в хорошому стані таке авто може коштувати 80-100 тисяч доларів. Спортивне купе проіржавіло і потребує заміни внутрішнього оздоблення, але зберегло рідну фарбу.

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Є і ще один Dodge Charger 1971 з менш потужним 6,3-літровим мотором на 300 к. с. Поруч стоять Plymouth Road Runner 1969 року та Oldsmobile Cutlass 442 1968 року з 6,6-літровим 350-сильним V8.

У дворі зберігається розкішний седан Chrysler 300 1966 потужністю 330 к. с. А в купі металу фахівці впізнали Plymouth GTX 1967 року. Крім того, у колекції зібрано кілька вінтажних пікапів.

Раніше Фокус повідомляв, що у США знайшли ще одну покинуту колекцію старовинних авто. Машини роками іржавіли у саду.

Також ми писали, що 87-річний Bentley за $350 000 півстоліття не виїжджав на дороги.