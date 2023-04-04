Старий 30-річний Ford пішов із молотка за ціною нового Гелендвагена (фото)

Спорткар Ford Mustang SVT Cobra відмінно зберігся та не потребує ремонту. Він належав американському автодилеру, який викупив автомобіль у 2022 році.

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На аукціоні Birng a Trailer продали заряджений спорткар Ford Mustang SVT Cobra 1993 випуску за 118 000 доларів. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.

Цей Ford Mustang SVT Cobra належав американському автодилеру, який викупив автомобіль у 2022 році. Пробіг авто становить лише 210 км.

Спорткар чудово зберігся та не потребує ремонту. Він має повну комплектацію та поставляється з усіма оригінальними документами.

Ford Mustang SVT Cobra оснащений 17-дюймовими колісними легкосплавними дисками. На кришці багажника встановлений спойлер.

Версія SVT Cobra відрізняється великим спойлером на кришці багажника Фото: Bring a Trailer

Версія SVT Cobra відрізняється спортивними амортизаторами та стійками Tokico, а також модернізованими стабілізаторами поперечної стійкості. Також на всіх осях встановлені покращені дискові гальма.

Кузов Ford Mustang SVT Cobra пофарбований у чорний колір. Інтер'єр виконаний у сірому кольорі Opal Grey.

В комплектацію входять стереосистема, кондиціонер та електричні склопідйомники Фото: Bring a Trailer

Оснащення включає стереосистему з компакт-дисками, кондиціонер, електричні склопідйомники та електрорегулювання дзеркал.

Під капотом розташований 4,9-літровий двигун V8 потужністю 235 к.с. і 380 Нм крутного моменту. Він працює у парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 6 секунд. Максимальна швидкість становить 225 км/год.

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