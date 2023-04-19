Great Wall презентували вражаючий шестиколісний пікап із гібридною установкою (фото)
Пікап Great Wall Cannon подовжили та додали йому пару коліс. Автомобіль обладнаний 510-сильною установкою та здатний проїхати 50 км на електротязі.
На автошоу в Шанхаї дебютував новий Great Wall Cannon CyberP! Величезний шестиколісний пікап поки що є концепт-каром, але незабаром надійде у виробництво. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Щоб додати третю вісь, пікап Great Wall Cannon подовжили. Крім того, автомобіль отримав особливі ґрати радіатора, карбоновий капот із повітрозабірниками та масивні бампери. У кузові з'явилися дуги, а його задній борт виконаний розпашним.
Крім того, новий Great Wall Cannon CyberP!ckup підготували до серйозного бездоріжжя. Йому збільшили кліренс та встановили величезні 33-дюймові позашляхові шини (для них знадобилися розширювачі арок).
Салон Great Wall Cannon CyberP! ckup вийшов досить нетиповим, як для моделі підвищеної прохідності. Його оздобили білою шкірою та полірованим алюмінієм, а також встановили віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей.
Пікап Great Wall отримав нову гібридну установку. Бензиновий 3,0-літровий V6 твін-турбо та електромотор сумарно розвивають 510 к. с. та 750 Нм. Він здатний буксирувати 6-тонний причіп і може проїхати до 50 км у повністю електричному режимі. Повний привід доповнений п'ятьма блокованими диференціалами.
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