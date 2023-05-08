Карбоновий кузов та 700 сил: представлено екстремальний суперкар у ретростилі (фото)

Кузов та монокок Radford Type 62-2 Pikes Peak Edition виготовлені з вуглецевого волокна. Суперкар здатний розганяти до сотні за 2,3 секунди та важить всього 860 кг.

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Компанія Radford представила екстремальний суперкар Type 62-2 Pikes Peak Edition, який натхненний традиційними перегоновими болідами. Про це повідомили на сайті Motor1.

Суперкар був створений для підйому на Пайкс-Пік у 2023 році. Там він зустрінеться з іншими унікальними автівками від відомих виробників.

Компанія Radford у 1960-х роках займалася будівництвом розкішних версій автомобілів Mini. Близько двох років тому бренд перезапустив колишній чемпіон "Формули-1" Дженсон Баттон. Саме він і перебуватиме за кермом суперкара під час підйому на Пайкс-Пік.

Кузов та монокок Radford Type 62-2 Pikes Peak Edition виготовлені з вуглецевого волокна. Автомобіль на 230 мм ширший за вуличну версію моделі.

Radford Type 62-2 Pikes Peak Edition отримав карбоновий кузов Фото: Radford

Інженери сильно модернізували суперкар. Були суттєво доопрацьовані підвіска та силова установка. Вага авто становить лише 860 кг.

Позаду розміщено величезне антикрило, яке забезпечує велику притискну силу. Також автомобіль отримав масивний дифузор.

Заднє антикрило забезпечує багато притискної сили на високих швидкостях Фото: Radford

Radford Type 62-2 Pikes Peak Edition оснащений 3,5-літровим турбованим двигуном V6 потужністю 700 к.с. Крутний момент передається на задні колеса через секвентальну коробку.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 2,3 секунди. Максимальна швидкість становить 257 км/год.

Раніше Фокус розповів, що тюнери з американської компанії Unplugged Performance створили трековий болід на базі електромобіля Tesla Model 3.