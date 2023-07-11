Найпотужніший і найшвидший Hyundai випадково розсекречено за два дні до прем'єри (відео)

Новий Hyundai Ioniq 5 N отримає 600-сильну установку і доопрацьовану ходову. Електромобіль оснастили обвісом і 21-дюймовими дисками.

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В інтернеті випадково опублікували фото і відео Hyundai Ioniq 5 N. Заряджений варіант електрокросовера презентують 13 липня на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді. Ролик з авто з'явився на офіційному Youtube-каналі Hyundai, але потім був видалений. Про це повідомляє сайт Motor1.

Електромобіль отримав обвіс і 21-дюймові диски Фото: Hyundai

Новий Hyundai Ioniq 5 N повторює дизайн передсерійного прототипу. Від стандартної моделі він відрізняється обвісом, додатковими повітрозабірниками і 21-дюймовими дисками з шинами розміром 275/35 ZR21. Крім того, зменшено кліренс електрокара.

У дисплеїв змінена графіка Фото: Hyundai

У салоні Hyundai Ioniq 5 N встановлено спортивні сидіння і кермо, а на педалях з'явилися металеві накладки. Також у віртуальної панелі приладів і мультимедійної системи нова графіка, а спідометр розмічений до 300 км/год.

Електромобіль отримав спортивні сидіння Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Ioniq 5 N не розкриваються. За попередніми даними, кросовер отримає 600-сильну установку і зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 3,5 с. Це буде найшвидший електромобіль Hyundai.

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Зазначається, що кросовер Hyundai отримав спортивний і дрифтовий N-режими, а повний привід здатний передавати на задні колеса до 70% тяги. Підвіску зроблять жорсткішою, а гальма збільшать у діаметрі.

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