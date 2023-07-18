У США презентували надпотужний пікап для екстремального бездоріжжя (фото, відео)

Пікап Chevrolet Silverado отримав механічний компресор, що підняв потужність 6,2-літрового V8 до 650 к. с. Автомобілю посилили підвіску і встановили позашляхову гуму.

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Пікап Chevrolet Silverado 2023 отримав екстремальну заряджену версію. Її продажі стартують за ціною від 105 000 доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Кліренс пікапа зріс до 311 мм Фото: carscoops.com

Тюнінг Chevrolet Silverado виконаний в американському ательє PaxPower. За основу взято позашляхову версію Chevrolet Silverado ZR2.

Величезний 6,2-літровий V8 доповнили механічним компресором, що підняло віддачу двигуна до 650 к. с. і 880 Нм. Тепер пікап може змагатися з Ram 1500 TRX і Ford F-150 Raptor R. Крім того, встановлено вихлопну систему від Borla.

Компресор збільшив потужність двигуна до 650 к. с. Фото: carscoops.com

Для бездоріжжя підвіску Chevrolet Silverado ZR2 посилили і збільшили її робочий хід. Крім того, кліренс збільшили на 50 мм — до 311 мм.

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Впізнати новий Chevrolet Silverado ZR2 в тюнінгу від PaxPower можна за розширеними крилами. Крім того, встановлено 17-дюймові позашляхові шини.

Тюнінг Chevrolet Silverado оцінили в 35 400 доларів: 15 450 доларів необхідно заплатити за компресор і ще 19 950 доларів — за доопрацювання ходової та кузова.

Раніше Фокус повідомляв, що позашляхову модифікацію отримав і пікап GMC Canyon.

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