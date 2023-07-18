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Авто

У США презентували надпотужний пікап для екстремального бездоріжжя (фото, відео)

Chevrolet Silverado ZR2, Chevrolet Silverado, пікап Chevrolet, новий Chevrolet Silverado
Фото: carscoops.com | Пікап Chevrolet Silverado допрацювали в ательє PaxPower

Пікап Chevrolet Silverado отримав механічний компресор, що підняв потужність 6,2-літрового V8 до 650 к. с. Автомобілю посилили підвіску і встановили позашляхову гуму.

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Пікап Chevrolet Silverado 2023 отримав екстремальну заряджену версію. Її продажі стартують за ціною від 105 000 доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Chevrolet Silverado ZR2, Chevrolet Silverado, пікап Chevrolet, новий Chevrolet Silverado Fullscreen
Кліренс пікапа зріс до 311 мм
Фото: carscoops.com

Тюнінг Chevrolet Silverado виконаний в американському ательє PaxPower. За основу взято позашляхову версію Chevrolet Silverado ZR2.

Величезний 6,2-літровий V8 доповнили механічним компресором, що підняло віддачу двигуна до 650 к. с. і 880 Нм. Тепер пікап може змагатися з Ram 1500 TRX і Ford F-150 Raptor R. Крім того, встановлено вихлопну систему від Borla.

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Компресор збільшив потужність двигуна до 650 к. с.
Фото: carscoops.com

Для бездоріжжя підвіску Chevrolet Silverado ZR2 посилили і збільшили її робочий хід. Крім того, кліренс збільшили на 50 мм — до 311 мм.

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Впізнати новий Chevrolet Silverado ZR2 в тюнінгу від PaxPower можна за розширеними крилами. Крім того, встановлено 17-дюймові позашляхові шини.

Тюнінг Chevrolet Silverado оцінили в 35 400 доларів: 15 450 доларів необхідно заплатити за компресор і ще 19 950 доларів — за доопрацювання ходової та кузова.

Раніше Фокус повідомляв, що позашляхову модифікацію отримав і пікап GMC Canyon.

Також ми писали, що в Україні з'явився спортивний пікап Toyota.