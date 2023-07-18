В США презентовали сверхмощный пикап для экстремального бездорожья (фото, видео)
Пикап Chevrolet Silverado получил механический компрессор, поднявший мощность 6,2-литрового V8 до 650 л. с. Автомобилю усилили подвеску и установили внедорожную резину.
Пикап Chevrolet Silverado 2023 получил экстремальную заряженную версию. Ее продажи стартуют по цене от 105 000 долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Тюнинг Chevrolet Silverado выполнен в американском ателье PaxPower. За основу взята внедорожная версия Chevrolet Silverado ZR2.
Огромный 6,2-литровый V8 дополнили механическим компрессором, что подняло отдачу двигателя до 650 л. с. и 880 Нм. Теперь пикап может соревноваться с Ram 1500 TRX и Ford F-150 Raptor R. Кроме того, установлена выхлопная система от Borla.
Для бездорожья подвеску Chevrolet Silverado ZR2 усилили и увеличили ее рабочий ход. Кроме того, клиренс увеличили на 50 мм – до 311 мм.Важно
Узнать новый Chevrolet Silverado ZR2 в тюнинге от PaxPower можно по расширенным крыльям. Кроме того, установлены 17-дюймовые внедорожные шины.
Тюнинг Chevrolet Silverado оценили в 35 400 долларов: 15 450 долларов необходимо заплатить за компрессор и еще 19 950 долларов – за доработку ходовой и кузова.
Ранее Фокус сообщал, что внедорожную модификацию получил и пикап GMC Canyon.
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