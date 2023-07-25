У Франції готують новий спортивний електрокросовер: він може з'явитися в Україні
Заряджена версія електрокросовера DS3 Crossback E-Tense може дебютувати вже наприкінці 2023 року. Це буде одна з найшвидших моделей у лінійці DS Automobiles.
У Європі помітили прототип нового зарядженого електромобіля DS3 Crossback E-Tense. Спортивна версія моделі отримає новий кузовний обвіс і стане швидшою. Про це розповіли на сайті Carscoops.
Назву для зарядженої версії DS3 Crossback E-Tense поки що не затверджено. Відомо тільки те, що це буде одна з найшвидших моделей DS Automobiles.
Прототип цікавий тим, що його зовнішність заснована на кросовері до оновлення. Спереду і ззаду можна помітити стару оптику, якої немає на поточній моделі.
Стандартний DS3 Crossback E-Tense оснащений одним електромотором потужністю 156 к.с. і 260 Нм крутного моменту. Запас ходу становить 402 км на одному заряді.
Очікується, що заряджений електрокросовер буде оснащений двома електромоторами сумарною потужністю близько 300 сил. Запас ходу залишиться на колишньому рівні.Важливо
DS3 Crossback E-Tense розділяє платформу eCMP з моделями Opel Mokka, Peugeot 2008, Fiat 600e, Jeep Avenger. У майбутньому на архітектурі побудують нові компактні кросовери Alfa Romeo та Opel.
Раніше Фокус повідомляв, що на український ринок вийшов новий купе-кросовер DS 4 другого покоління.