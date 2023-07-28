Найшвидший універсал BMW в історії розсекретили до прем'єри (фото)

BMW M5 Touring стане однією з найшвидших моделей у лінійці бренду. Універсал оснастять гібридною силовою установкою потужністю близько 700 сил.

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Новий заряджений універсал BMW M5 Touring помітили під час тестів у Німеччині. Новинка отримає агресивний дизайн і потужну силову установку. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Прототип прикритий камуфляжем, але більшість елементів дизайну не вдалося приховати. За розширеними колісними арками та подвійними вихлопними патрубками можна зрозуміти, що перед нами BMW M5 Touring.

Заряджений варіант помітно ширший за стандартну модель Фото: autoevolution.com

На автомобіль встановлено легкосплавні колісні диски розміром 20 дюймів спереду і 21 дюйм ззаду. Вони взуті у високопродуктивні шини Michelin.

Спортивний універсал отримає новий спойлер на кришці багажника. Також заряджена версія відрізняється агресивнішим кузовним обвісом.

BMW M5 Touring отримав новий кузовний обвіс Фото: autoevolution.com

Новий BMW M5 Touring оснастять гібридною силовою установкою з 4,4-літровим турбованим двигуном V8 і електромотором потужністю близько 700 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме приблизно 3 секунди.

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Седан BMW M5 має надійти в продаж у Європі вже в липні 2024 року. Універсал дебютує через кілька місяців.

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