Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Футуристичний дизайн і передові технології: Volvo представили суперкар майбутнього (фото)

Polestar, Polestar Synergy, Авто, Автомобілі, Концепт-кар, Суперкар, Електромобілі, Фото, Новинки
Фото: Polestar | Polestar Synergy створений в єдиному екземплярі

Polestar Synergy відображає всі напрацювання та технології шведського бренду. Суперкар має кілька унікальних особливостей, включно з незвичайним дизайном.

Related video

На Міжнародному автосалоні в Мюнхені 2023 Polestar представив концепт-кар Synergy. Новинка поєднує в собі три моделі, створені для конкурсу дизайну. Про це розповіли на сайті Autocar.

Polestar Synergy отримав футуристичний дизайн у стилі перегонового карта. Спереду розташована незвичайна подвійна оптика і карбоновий сплітер.

Polestar Synergy Fullscreen
Спереду розташована роздільна оптика
Фото: Polestar

Ззаду встановлено акуратний спойлер, який інтегрований в кузов авто. Під ним знаходиться нестандартна задня оптика, яка складається з декількох елементів.

Polestar Synergy Fullscreen
Задній спойлер інтегрований у кузов авто
Фото: Polestar

В інтер'єрі встановлено тільки одне сидіння. Також у салоні є перегонові паски безпеки, цифрова панель приладів і безліч дисплеїв. Вони відображають різну інформацію, зокрема заряд акумулятора і зовнішню температуру

Polestar Synergy Fullscreen
Усередині є тільки одне сидіння
Фото: Polestar

Суперкар розробили інженери Polestar спільно зі студентами з різних країн світу. Їх відбирали через міжнародний конкурс.

Важливо
880 сил і запас ходу 600 км: конкурента Tesla Model S від Volvo показали до прем'єри (фото)
880 сил і запас ходу 600 км: конкурента Tesla Model S від Volvo показали до прем'єри (фото)

Подробиць про силову установку Polestar Synergy немає. Суперкар не надійде в серійне виробництво і створений в єдиному екземплярі. Він демонструє напрямок бренду у створенні майбутніх автомобілів.

Раніше Фокус повідомляв, що на Міжнародному автосалоні в Мюнхені 2023 вперше представили наживо концепт-кар Cupra DarkRebel.