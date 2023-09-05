Вихованці оцінять: названо найкращі автомобілі для власників собак (фото)

Усі ці автомобілі сподобаються власникам собак, які їздять разом зі своїми вихованцями. Представлені в рейтингу моделі досить комфортні та практичні.

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Для власників собак підходять далеко не всі автомобілі. Деякі моделі недостатньо просторі та незручні для домашніх тварин.

Експерти вивчили, які автомобілі найкраще підходять для собак. Для цього було проведено масштабне дослідження.

З'ясувалося, що одними з найважливіших критеріїв є простір усередині, об'єм багажника та ударостійкість матеріалів оздоблення інтер'єру. Вони мають бути досить міцними, щоб тварини не пошкодили їх кігтями та зубами.

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Топ 10 найкращих автомобілів для власників собак:

10. Range Rover Sport

Range Rover Sport пропонується з безліччю аксесуарів для догляду за собаками Фото: Land Rover

Зазвичай розкішні автомобілі та собаки погано поєднуються один з одним. Range Rover Sport є винятком. Цей позашляховик не тільки просторий, а й доступний із безліччю аксесуарів для догляду за улюбленцями, включно з огорожами для собак і переносним душем.

9. Volkswagen Multivan

Volkswagen Multivan підходить для перевезення людей і собак Фото: Volkswagen

Практичний мікроавтобус Volkswagen Multivan відмінно підходить не тільки для перевезення людей, а й собак. Модель отримала трансформований салон, завдяки чому можна створити зручний внутрішній простір для домашніх тварин.

8. MG5

MG5 є одним із найдоступніших електромобілів Фото: Auto Express

Електричний універсал MG5 підходить для тих водіїв, яким потрібен практичний та екологічний автомобіль. Також ця модель досить дешева порівняно з конкурентами. Система рекуперативного гальмування працює досить плавно, щоб не створювати дискомфорт для собак під час уповільнення.

7. Kia Sportage

Kia Sportage пропонує практичний інтер'єр Фото: Kia

Kia Sportage пропонує практичний інтер'єр і багато місця для пасажирів. Для моделі також доступний широкий вибір аксесуарів для собак, включаючи підкладку для багажника.

6. Skoda Enyaq

Skoda Enyaq вирізняється високим рівнем практичності Фото: Skoda

Skoda Enyaq, як і інші автомобілі чеського бренду, вирізняються високим рівнем практичності. Всередині достатньо місця для пасажирів і вихованців. Собак можна перевозити та в багажнику, оскільки він доволі місткий.

5. Land Rover Defender 110

Land Rover Defender 110 досить комфортний Фото: Land Rover

П'ятидверна версія Land Rover Defender робить позашляховик набагато практичнішим. В інтер'єрі дуже багато місця, а опціональна пневматична підвіска робить поїздки ще комфортнішими. Модель доступна з безліччю опцій для власників собак.

4. Dacia Jogger

Dacia Jogger дешевше багатьох конкурентів Фото: Dacia

Бюджетний семимісний кросовер Dacia Jogger вирізняється високим рівнем практичності. У моделі дуже місткий багажник з низькою підлогою, що дозволяє собакам зручніше забиратися всередину.

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3. Volkswagen ID.Buzz

Volkswagen ID.Buzz є дуже практичним мінівеном Фото: Volkswagen

Volswagen ID.Buzz підходить для тих людей, які хочуть отримати максимально практичний електромобіль. Багажник цього мінівена досить великий, щоб вмістити кілька собак.

2. Tesla Model Y

Tesla Model Y має спеціальний режим Dog Mode Фото: Tesla Motors

Електромобілі Tesla відомі своїм добрим ставленням до домашніх тварин. Кросовер Model Y не став винятком.

Це дуже практичний автомобіль з безліччю опціональних аксесуарів для собак. Крім цього в Tesla Model Y передбачено режим Dog Mode, який дає змогу залишити улюбленця одного в авто на деякий час. Ця функція автоматично налаштує комфортну температуру клімат-контролю і запустить систему вентиляції.

1. Skoda Superb Estate

Skoda Superb Estate досить практичний і місткий Фото: Skoda

Універсал Skoda Superb Estate поєднує в собі високий рівень практичності та комфорту. Модель отримала місткий багажник, а також доступна з пакетом Skoda Pet Pack, в який входить все найнеобхідніше для перевезення тварин.

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