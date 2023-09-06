У сараї знайшли покинутий спорткар Ford 70-х: він 26 років стояв на місці (відео)

Ford Torino Cobra є зарядженою версією маслкара з 370-сильним двигуном V8. Цей спорткар зазнав безліч пошкоджень і потребує ремонту.

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У США часто знаходять різні рідкісні автомобілі. Цього разу блогери в покинутому сараї виявили справжню "перлину" — Ford Torino Cobra 1970 року випуску. Відео опублікували на YouTube-каналі DezzysSpeedShop.

Ford Torino Cobra є зарядженою версією маслкара. Загалом було випущено менше ніж 8000 таких авто.

Цей спорткар перебуває далеко не в найкращому стані. Він не експлуатувався близько 26 років і був сильно пошкоджений за цей час.

Нинішній власник купив це авто в 1990 році. Пізніше він витягнув двигун і планував відновити автомобіль.

У підсумку спорткар так і залишився стояти в сараї. Там він покрився товстим шаром пилу.

Салон автомобіля також у жахливому стані. Оббивка сидінь пошкоджена, а багато датчиків не працюють.

Інтер'єр авто був сильно пошкоджений Фото: Скриншот

Ford Torino Cobra оснащувався 7,0-літровим двигуном V8 потужністю 370 к.с. Мотор цього автомобіля зараз перебуває поруч з кузовом у розібраному стані.

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Блогери планують викупити культовий Ford Torino Cobra і відновити його. Відновлений спорткар може значно зрости в ціні.

Раніше Фокус розповів, що в США в сараї знайшли покинутий спорткар Plymouth Barracuda 1971 року.