Сім місць і стильний дизайн: представлено розкішного конкурента Maybach від Ford (фото)

Lincoln Navigator Black Gold Edition буде значно дорожчим за стандартний кросовер. Новинка оснащена 415-сильним двигуном і доповнена системою повного приводу.

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Лінійку Lincoln Navigator поповнила особлива версія Black Gold Edition. Вона буде доступна тільки для китайського ринку. Подробиці про авто повідомили на сайті Carscoops.

Модифікація Black Gold Edition буде трохи дешевшою за обмежену серію One. Вона вирізняється двоколірним кузовом, який поєднує чорний і золотий відтінки.

Lincoln Navigator Black Gold Edition також отримав 22-дюймові легкосплавні колісні диски. Вони пропонуються і для версії Presidential Edition.

Lincoln Navigator Black Gold Edition отримав 22-дюймові колісні диски Фото: Lincoln

Спереду встановлено хромовану решітку радіатора і матричні світлодіодні фари. Бічні дзеркала заднього виду також отримали хромоване оздоблення.

Інтер'єр розрахований на сім посадкових місць. На сидіннях, які виконані в кольорі Gulf Blue, з'явилося особливе гравіювання. Для першого і другого ряду сидінь доступні 30 позицій для регулювання, а також 5 видів масажу.

Інтер'єр виконаний зі шкіри в кольорі Gulf Blue Фото: Lincoln

До списку оснащення входить аудіосистема Revel Ultima з 28 динаміками. Доступний і пакет ADAS Lincoln Co-Pilot360 2.0, який забезпечує роботу системи автономного водіння другого рівня.

Lincoln Navigator Black Gold Edition оснащений 3,5-літровим турбованим двигуном потужністю 415 к.с. і 670 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

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Lincoln Navigator Black Gold Edition вже доступний для попереднього замовлення в Китаї. Вартість новинки поки що не розкривається.

Раніше Фокус розповів, що Lincoln представив елегантний концепт-кар Star.