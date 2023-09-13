Електромобіль Porsche Taycan встановив незвичайний світовий рекорд (фото)

Два Porsche Taycan Cross Turismo вирушили у складну подорож. Точкою призначення стала вершина, розташована на висоті 5350 м над рівнем моря.

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Позашляховий електромобіль Porsche Taycan Cross Turismo увійшов до Книги рекордів Гіннеса. Універсал зміг піднятися на висоту 5350 м над рівнем моря. Про це розповіли на сторінці бренду в Instagram.

Porsche влаштували незвичайну подорож за участю двох Taycan 4 Cross Tursimo від озера Айдін. За 10 днів електромобілі подолали маршрут протяжністю 2783 км.

Під час заїзду електрокарам належало впоратися з екстремальними погодними умовами, різкими перепадами температури та тиску повітря. Попри всі труднощі, обидва авто відмінно впоралися з поставленим завданням.

По дорозі Porsche Taycan 4 Cross Tursimo кілька разів заряджалися на зарядних станціях потужністю від 22 до 120 кВт. Також заряд поповнювали за допомогою вантажівки із зарядним пристроєм.

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Місцем призначення цієї подорожі стала вершина Хунта Дабана в Тибеті, яка розташована на висоті 5350 м над рівнем моря. Електромобілі піднялися на 5570 м вище початкової точки старту, що є світовим рекордом.

Раніше Фокус писав, що позашляховий універсал Porsche Taycan Cross Turismo отримав незвичайний тюнінг.