Експлуатація електромобілів обходиться дорожче за моделі з ДВЗ — дослідження

Різниця у вартості експлуатації електромобілів і авто з ДВЗ особливо відчутна в бюджетному сегменті. Експерти вважають, що найближчими роками ситуація може змінитися.

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Експерти порівняли вартість експлуатації електромобілів з їхніми бензиновими конкурентами. З'ясувалося, що ціновий сегмент сильно впливає на підсумковий результат. Про це розповіли на сайті InsideEVs.

За словами експертів, вартість володіння преміальними електромобілями лише трохи більша, ніж експлуатація схожих автомобілів із ДВЗ. У бюджетному ціновому сегменті різниця більш відчутна.

Середня п'ятирічна вартість експлуатації електромобілем преміумкласу на 287 доларів більша, ніж у порівнянних автомобілів із ДВЗ. Для бюджетних моделей різниця становить уже 9 529 доларів.

У звіті сказано, що такий результат в основному пов'язаний з різницею у вартості електрокарів і бензинових авто. Близько 76% продажів електромобілів у США припадають на дорогі моделі.

Середня вартість експлуатації електрокросовера Mercedes-Benz EQB за п'ять років становить 72 107 доларів. Порівнянний автомобіль із ДВЗ коштуватиме лише 71 420 доларів.

Вартість володіння дешевшим електрокросовером Ford Mustang Mach-E в середньому становить 67 719 доларів за п'ять років. Схожий кросовер із ДВЗ обійдеться на 16 000 доларів дешевше.

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Електромобілі дорожче ремонтувати після ДТП, ніж автомобілі з ДВЗ — дослідження

Експерти вважають, що найближчими роками ситуація може змінитися. Зараз багато світових автовиробників розробляють доступні електромобілі, які допоможуть досягти цінового паритету з бензиновими автомобілями.

Дешевші версії Chevrolet Equinox EV можуть досягти цінового паритету з бензиновими автомобілями Фото: General Motors

Очікується, що автогіганти зосередяться на виробництві бюджетних електрокросоверів. Посилення норм щодо шкідливих викидів також посприяє створенню нових недорогих моделей на електротязі.

Раніше Фокус повідомляв, що власники електромобілів їздять на своїх авто набагато рідше, ніж водії моделей з ДВЗ.