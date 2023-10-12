Проїдуть понад 400 км: названо електромобілі з найбільшим запасом ходу (фото)

До рейтингу увійшли 37 електромобілів, які мають величезний запас ходу. Цим моделям не страшні далекі поїздки без підзарядок.

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Експерти назвали найкращі автомобілі на електротязі за запасом ходу. Ці електромобілі здатні проїхати понад 400 км на одному заряді. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Запас ходу є одним з найважливіших критеріїв при виборі електромобіля. Експерти назвали моделі, які легко впораються з тривалою поїздкою.

До рейтингу увійшли 37 моделей, які можна купити у 2023 році. Усі ці електрокари мають величезний запас ходу.

Важливо

Названо найкращі нові електромобілі 2023 року та їхні головні особливості (фото)

Топ 37 електромобілів з найбільшим запасом ходу:

Mercedes-Benz EQS — 727 км. Polestar 2 — 653 км. BMW i7 — 623 км. BMW iX — 616 км. Mercedes-Benz EQE — 611 км. Tesla Model 3 — 602 км. Ford Mustang Mach-E — 599 км. BMW i4 — 587 км. Mercedes-Benz EQS SUV — 587 км. BMW i5 — 575 км. BYD Seal — 570 км. Volkswagen ID.3 — 558 км. Skoda Enyaq iV Coupe — 555 км. Audi Q8 Sportback e-tron — 554 км. Volvo C40 Recharge — 550 км. Cupra Born — 550 км. Skoda Enyaq iV — 546 км. Audi Q4 Sportback e-tron — 546 км. Hyundai Ioniq 6 — 544 км. Volvo XC40 Recharge — 538 км. Audi Q8 e-tron — 536 км. Tesla Model Y — 533 км. Audi Q4 e-tron — 531 км. Nissan Ariya — 529 км. Volkswagen ID.4 — 528 км. Kia EV6 — 528 км. Volkswagen ID.5 — 526 км. Mercedes-Benz EQA — 521 км. MG4 — 520 км. Genesis GV60 — 517 км. Hyundai Kona Electric — 513 км. Toyota bZ4X — 512 км. Porsche Taycan — 512 км. Hyundai Ioniq 5 — 507 км. Porsche Taycan Sport Turismo — 497 км. Audi e-tron GT — 491 км. Porsche Taycan Cross Turismo — 489 км.

Mercedes-Benz EQS здатний проїхати понад 700 км на одному заряді Фото: Mercedes-Benz

Раніше Фокус писав, що американські експерти назвали 10 найкращих електромобілів з пробігом, які можна купити менш ніж за $30 000.