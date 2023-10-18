Новий флагманський універсал BMW вперше показали до прем'єри (фото)

BMW 5 Series Touring отримає кілька зовнішніх відмінностей від універсала. Новинка буде запропонована з кількома силовими установками, включно з повністю електричною модифікацією i5.

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Новітні BMW 5 Series і i5 отримають версії в кузові універсал. Німецький бренд показав перший знімок нової модифікації моделей. Про це розповіли на сайті Carscoops.

BMW 5 Series і i5 Touring призначені для тих людей, яким потрібен більш місткий багажник. При цьому універсал отримав елегантний силует.

Дизайн універсала вже не є таємницею, оскільки він був показаний на патентних зображеннях. Рендери моделі просочилися з британського патентного бюро.

На першому офіційному знімку зображена бічна частина BMW 5 Series Touring. Універсал буде трохи довшим за седан, а також отримає нові задні ліхтарі.

BMW 5 Series Touring отримає елегантний силует Фото: BMW

Спереду встановлені вузькі фари та масивна решітка радіатора. Як і седан, універсал буде доступний із контурним підсвічуванням решітки радіатора BMW Iconic Glow.

Універсал вирізняється збільшеним багажником і новими задніми ліхтарями Фото: carscoops.com

Інтер'єр BMW 5 Series Touring не відрізнятиметься від седана. Усередині з'явиться 14,9-дюймовий вигнутий інформаційно-розважальний дисплей, який об'єднаний з 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів.

Універсал отримає гарний інтер'єр Фото: BMW

У BMW підтвердили, що універсал отримає ті самі силові установки, що і седан. Пізніше стане доступна заряджена версія M5 Touring з гібридною установкою потужністю близько 800 к.с.

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Прем'єра BMW 5 Series Touring та i5 Touring відбудеться навесні 2024 року. Новинка стане доступна в Європі, Японії та Тайвані.

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