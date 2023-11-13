У Китаї представили стильний сімейний електромобіль із запасом ходу 605 км (фото)

SAIC Maxus Mifa 7 є розкішним електричним мінівеном з електромотором потужністю до 245 сил. Новинка надійде в продаж за ціною від 36 100 доларів.

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Лінійку Maxus від SAIC Motor поповнив розкішний електричний мінівен Mifa 7. Новинка вирізняється стильним дизайном і великим запасом ходу. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Спереду SAIC Maxus Mifa 7 розташована Т-подібна оптика з вертикальними фарами та світлодіодною смугою. На бампері розміщений широкий повітрозабірник.

Задня оптика об'єднана в один блок. Також мінівен отримав приховані бічні дверні ручки.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: Xchuxing

Габарити SAIC Maxus Mifa 7:

довжина — 4907 мм;

ширина — 1885 мм;

висота — 1756 мм;

колісна база — 2975 мм.

Мінівен стане доступний у версіях на 6 або 7 посадкових місць. Перша модифікація має компонування сидінь 2+1+3, а друга — 2+2+3.

В інтер'єрі встановлено комбінацію з трьох 12,3-дюймових дисплеїв. До списку оснащення входять сучасні системи безпеки та потужна аудіосистема.

В інтер'єрі встановлено три великі дисплеї Фото: Xchuxing

SAIC Maxus Mifa 7 оснащений електромотором максимальною потужністю до 245 к.с. Він доступний у парі з акумуляторною батареєю місткістю 64, 77 або 90 кВт⋅год на вибір. Запас ходу становить 527 км і 605 км відповідно.

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Старт продажів мінівена в Китаї заплановано на 17 листопада. Вартість новинки становитиме від 259 800 до 299 800 юанів (від 36 100 до 41 700 доларів).

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