У Китаї представили стильний сімейний електромобіль із запасом ходу 605 км (фото)
SAIC Maxus Mifa 7 є розкішним електричним мінівеном з електромотором потужністю до 245 сил. Новинка надійде в продаж за ціною від 36 100 доларів.
Лінійку Maxus від SAIC Motor поповнив розкішний електричний мінівен Mifa 7. Новинка вирізняється стильним дизайном і великим запасом ходу. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
Спереду SAIC Maxus Mifa 7 розташована Т-подібна оптика з вертикальними фарами та світлодіодною смугою. На бампері розміщений широкий повітрозабірник.
Задня оптика об'єднана в один блок. Також мінівен отримав приховані бічні дверні ручки.
Габарити SAIC Maxus Mifa 7:
- довжина — 4907 мм;
- ширина — 1885 мм;
- висота — 1756 мм;
- колісна база — 2975 мм.
Мінівен стане доступний у версіях на 6 або 7 посадкових місць. Перша модифікація має компонування сидінь 2+1+3, а друга — 2+2+3.
В інтер'єрі встановлено комбінацію з трьох 12,3-дюймових дисплеїв. До списку оснащення входять сучасні системи безпеки та потужна аудіосистема.
SAIC Maxus Mifa 7 оснащений електромотором максимальною потужністю до 245 к.с. Він доступний у парі з акумуляторною батареєю місткістю 64, 77 або 90 кВт⋅год на вибір. Запас ходу становить 527 км і 605 км відповідно.Важливо
Старт продажів мінівена в Китаї заплановано на 17 листопада. Вартість новинки становитиме від 259 800 до 299 800 юанів (від 36 100 до 41 700 доларів).
Раніше Фокус писав, що в Шанхаї презентували перший мінівен Volvo.