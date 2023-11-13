Новий компактний електрокросовер Ford помітили під час випробувань (фото)

Ford Puma пройде оновлення і вперше отримає електричну модифікацію. Її оснастять 136-сильним мотором, а запас ходу становитиме 350 км.

Related video

У Великій Британії під час випробувань помітили новий Ford Puma. Компактний кросовер пройде модернізацію і буде представлений влітку 2024 року. Про це повідомляє видання Autocar.

Електрична версія кросовера отримає 136-сильний мотор Фото: Autocar

Новий Ford Puma 2024 закамуфльований, хоча можна розгледіти, що у кросовера змінені оптика і передня частина. Відсутність вихлопних труб і заглушка на місці решітки радіатора дають зрозуміти, що перед нами — нова електрична версія моделі.

Важливо

Натхненний Каліфорнією: новітній Ford Mustang отримав оригінальну ретроверсію (фото)

Салон Ford Puma 2024 не показали. Очікується, що кросовер отримає новий віртуальний щиток приладів і збільшений тачскрін мультимедіа.

Запас ходу становитиме близько 350 км Фото: Autocar

За даними Autocar, електромобіль Ford Puma отримає силову установку від E-Transit Courier і e-Tourneo — 136-сильний мотор і батарею ємністю близько 50-55 кВт∙год. Його запас ходу становитиме приблизно 350 км. Швидка зарядка (потужністю до 100 кВт) електрокара на 80% займе півгодини.

Електричний кросовер Ford Puma буде дорожчим за бензинову модель, але залишиться вельми доступним. Його стартова ціна становитиме близько 40 000 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford відродить знамениту спортивну модель 70-х у форматі електромобіля.

Також ми писали, що новий VW Transporter побудують на базі Ford Transit.