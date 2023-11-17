Tesla Cybertruck на мінімалках: у США показали незвичайний електропікап (фото)
Дизайн Aitekx Robotruck натхненний Tesla Cybertruck, але має свої особливості. Пікап здатний проїхати до 885 км на одному заряді, а розгін до сотні займає 3,7 секунди.
На автошоу в Лос-Анджелесі представили незвичайний електропікап Aitekx Robotruck. Дизайн новинки натхненний довгоочікуваним Tesla Cybertruck. Про це розповіли на сайті Electrek.
Aitekx Robotruck має більш обтічний силует порівняно з Tesla Cybertruck. Спереду встановлені С-подібна оптика і масивний бампер.
Ззаду розміщені великі вертикальні ліхтарі зі світлодіодними елементами. Вантажна платформа може автоматично закриватися за потреби.
Інтер'єр пікапа поки що перебуває на ранньому етапі проєктування. Зараз усередині встановлено кілька дисплеїв і невеликий відсік для зберігання речей.
Aitekx Robotruck отримає запас ходу 885 км на одному заряді завдяки акумуляторній батареї підвищеної місткості. Також пікап зможе розганятися від 0 до 100 км/год лише за 3,7 секунди, а максимальна швидкість становитиме 201 км/год.
Довжина новинки становитиме близько 5029 мм, а ширина — 1946 мм. Сидіння заднього ряду можна скласти, щоб збільшити місткість вантажної платформи.Важливо
В Aitekx заявили, що бренд використовуватиме штучний інтелект під час розробки своїх авто. Пікап Robotruck планують запустити у виробництво вже у 2025 році з початковою вартістю близько 40 000 доларів.
Раніше Фокус писав, що стартап з Техасу Canoo, який створив електрокари для астронавтів NASA, показав свій новий електропікап American Bulldog.